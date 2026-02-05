Aumenta dos lempiras libra de carne y quesos; huevos bajan en la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.-El precio de la libra de carne de res registró un aumento en la Feria del Agricultor y del Artesano, ubicada frente al Estadio Nacional Chelato Uclés, afectando el presupuesto de las familias capitalinas que buscan ahorrar en este centro de abasto.

“En las últimas dos semanas, en la Feria del Agricultor se registró un incremento en algunos productos. La carne de res subió de 84 a 86 lempiras por libra, mientras que los quesos duros y semisecos, como el frijolero y el ahumado, aumentaron 2 lempiras: el semiseco y frijolero de 74 a 76 lempiras, y el ahumado de 92 a 94 lempiras”, detalló Jimmy Ponce, coordinador de la Feria.

En cambio, los huevos han experimentado una disminución de precio en las últimas cuatro semanas. El huevo grande pasó de 95 a 90 lempiras por cartón, el mediano de 88 a 84 lempiras, y el pequeño de 82 a 78 lempiras.

“Estos precios los pueden encontrar a partir de mañana (viernes 6 de febrero)” adelantó Ponce, lo que significa en cuatro semanas bajará cuatro lempiras, este alimento básico para los hondureños.

En frutas y verduras también se han registrado fluctuaciones de precios durante la semana. Los costos pueden variar de la mañana a la tarde, dependiendo de la oferta y la demanda del día.

El entrevistado explicó que entre los factores que afectan el aumento de precios de la carne y el queso está “la temporada de verano, ya que hay menor disponibilidad de pastos”. Además, la apertura de fronteras y la exportación de productos lácteos a países como El Salvador y Guatemala ha generado cierta escasez local. “Solo entra un 20 % de los quesos habituales a la feria”, indicó.

Por otro lado, la baja en los huevos responde a un incremento en la producción. “Hay más huevos disponibles, por eso los precios bajan”, señaló el coordinador.