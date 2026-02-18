Diputada propone bajar edad punible a 16 años y aplicar castración química a violadores

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal , Saraí Espinal , presentó este 18 de febrero un proyecto de ley que busca reducir la edad punible de 18 a 16 años en Honduras.

La congresista explicó que esto podría abarcar delitos graves como el homicidio, asesinato, agresión sexual, extorsión y crímenes vinculados al crimen organizado, entre otros.

Además, plantea la creación de un registro nacional de agresores sexuales y la aplicación de castración química a violadores.

De inmediato, la iniciativa de la congresista liberal generó un intenso debate sobre los derechos humanos y la protección de la niñez

“Es vital establecer penas claras para rescatar a nuestra sociedad y demostrar que cuando un joven delinque, debe enfrentar consecuencias”, afirmó Espinal.

Esta no es la primera vez que se hace tal propuesta. Por ejemplo, en el primer gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2018), se conformó comisión multidisciplinaria que socializó la idea, pero fracasó la intención.