Ramiro Muñoz: “Hay infiltrados en todas las instituciones del Estado”

Tegucigalpa, Honduras.-El director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Muñoz, advirtió que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en distintas instituciones del Estado, lo que representa uno de los principales desafíos en la lucha contra el narcotráfico en el país. El funcionario señaló que no se trata de un problema aislado en una sola entidad, sino de una situación extendida. “Hay infiltrados en todas las instituciones del Estado, porque uno siempre dice que es la Policía, pero la pregunta es: ¿qué institución no tiene un infiltrado?”. Muñoz aseguró que estas personas, que deberían combatir el narcotráfico, en algunos casos terminan colaborando con estructuras criminales, debilitando así los esfuerzos de las autoridades. En ese sentido, advirtió que ya se trabaja en la identificación de estos individuos.

El titular de la DLCN fue enfático al afirmar que no habrá tolerancia contra quienes se presten a este tipo de acciones ilícitas, incluso si forman parte del sistema de justicia. “Los vamos a detener, no vamos a esperar un año; van a ver detenciones de operadores de justicia por prestarse a eso”, sostuvo. Asimismo, hizo un llamado directo a los funcionarios públicos a no aceptar dinero del crimen organizado, independientemente de la institución a la que pertenezcan. “Un buen mensaje es que no reciban dinero del crimen organizado, llámese como se llame la institución o grupo político”, reiteró.

Estructuras criminales operan con respaldo internacional

Muñoz también afirmó que en Honduras no existen bandas criminales que operen de manera independiente, sino que todas mantienen vínculos con carteles internacionales, lo que complica aún más la lucha contra el narcotráfico. Según explicó, estas estructuras delictivas cuentan no solo con respaldo externo, sino también, en muchos casos, con apoyo interno de funcionarios, lo que facilita su operación dentro del territorio nacional.