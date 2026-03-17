Johel Zelaya denuncia ataques y revela testimonio contra general retirado por narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras.-El fiscal general de la República, Johel Zelaya, se pronunció sobre los cuestionamientos hacia el Ministerio Público, asegurando que la institución ha sido objeto de ataques injustificados en medio de investigaciones sensibles relacionadas con corrupción y crimen organizado. Durante sus declaraciones frente al edificio del Ministerio Público, Zelaya evitó referirse al tema del juicio político, señalando que corresponde al Congreso Nacional abordar ese asunto. No obstante, defendió la labor del ente acusador frente a sectores que, según dijo, buscan acogerse a mecanismos como la amnistía.

El titular del Ministerio Público afirmó que las críticas provienen de personas interesadas en deslegitimar las investigaciones en curso, reiterando que la institución mantiene su compromiso de actuar conforme a la ley y sin ceder a presiones políticas. El fiscal, además, reveló la existencia de una declaración anticipada rendida ante tribunales de jurisdicción nacional, en la que un testigo protegido vincula a un general en condición de retiro -Romeo Vásquez Velásquez- con la recepción de dinero de presuntos narcotraficantes. Cabe mencionar que esta declaración está vinculada a un narcovideo que se divulgó hace unos meses.

Según lo expuesto por Zelaya, el testigo aseguró haber acompañado al general a una reunión en San Pedro Sula, donde habría recibido un millón de dólares en efectivo, distribuido en dos bolsas: una con 380 mil dólares y otra con 620 mil. Asimismo, el testimonio indica que el militar retirado habría sostenido otros encuentros en distintos lugares donde también se habrían realizado entregas de dinero, aunque sin precisar montos adicionales. El fiscal general sostuvo que esta información forma parte de los elementos que han generado ataques contra el Ministerio Público, rechazando los señalamientos de que la institución actúe con fines políticos.