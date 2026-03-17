Publicado en La Gaceta: presidente Asfura anula pasaportes diplomáticos

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ordenó, mediante un acuerdo ejecutivo, la nulidad absoluta del Acuerdo No. 001-SG-2025, dejando sin valor la emisión de pasaportes diplomáticos y oficiales otorgados fuera de lo establecido por la normativa vigente. La disposición cobra carácter oficial a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, momento desde el cual se formaliza la anulación de los documentos emitidos de manera irregular, según lo establecido en el propio acuerdo ejecutivo. La decisión del mandatario surge tras un pronunciamiento de la Cancillería, en el que solicitó a exfuncionarios del gobierno anterior la devolución de sus pasaportes diplomáticos, con excepción de aquellos que por ley los poseen de forma vitalicia. Esta petición se basó en el artículo 11.2 del Acuerdo No. 001-SG-2025, el cual establece la revocatoria de estos documentos cuando los funcionarios cesan en sus cargos.

En ese contexto, las autoridades recordaron que los pasaportes diplomáticos y oficiales no constituyen un beneficio permanente, sino que son otorgados únicamente en función del cargo que desempeñan determinados funcionarios del Estado. No obstante, se aclaró que quienes, por disposición legal, cuentan con este beneficio de manera vitalicia, quedan exceptuados de la medida. La reacción del presidente fue inmediata y contundente. “Todos se van a anular. Ya voy a firmar ahora mismo el decreto ejecutivo. No puede ser. No podemos abusar de lo que no nos corresponde. Llegando a Casa Presidencial, ya me tienen listo el decreto para firmarlo, junto con la canciller Mireya Agüero”, expresó el gobernante hace unas semanas. El acuerdo ejecutivo establece que quedan sin valor ni efecto los pasaportes diplomáticos y oficiales emitidos al amparo del Acuerdo No. 001-SG-2025 a favor de personas que no se encuentran dentro de las categorías contempladas en el Acuerdo Presidencial No. 001 de 1998, que regula este tipo de documentos.