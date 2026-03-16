Honduras implementará declaración aduanera digital, según las autoridades

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de Aduanas anunciaron que el proceso de declaración aduanera para viajeros se realizará de forma digital, como parte de una estrategia para modernizar y agilizar los controles en los puntos de ingreso y salida del país.
El ministro-director del INM, Carlos Cordero, informó que el nuevo sistema busca mejorar el proceso de llenado del código o formulario aduanero, el cual será implementado a partir de la próxima semana mediante ajustes en las plataformas tecnológicas.
Así lo dio a conocer Carlos Cordero, ministro-director del INM, debido a que el propósito es “mejorar con el llenado del código aduanero, la cual se va a lanzar la próxima semana ya que se harán los cambios en los sistemas tecnológicos”.
“Junto con Aduanas vamos a eliminar la declaración en papel porque pasará a ser electrónica. Este proceso tomará un par de meses, ya que tanto Aduanas como Migración trabajaremos de manera conjunta para facilitar el ingreso y salida de personas”, explicó el funcionario.
Cordero agregó que la medida también forma parte de los preparativos para atender el aumento de visitantes durante la Semana Santa, cuando se prevé un mayor flujo de turistas y delegaciones extranjeras que ingresarán al territorio nacional.
Durante este periodo se reforzará el personal y el equipo técnico en las delegaciones migratorias, con el objetivo de brindar atención a los visitantes.
“Nos estamos preparando con el 200% del personal que normalmente labora en las delegaciones. Vamos a duplicar el personal y a instalar más equipo para poder atender el incremento de viajeros”, puntualizó.
Recordó que ya se tuvo la primera experiencia en febrero anterior, cuando se atendió a unas 12 mil personas que salieron del país al concierto de Shakira en San Salvador.
“Nosotros los registramos en tiempo record y a pesar de que habían largas filas en diez minutos salieron de las fronteras, contrario a lo que ocurrió en enero cuando centenares de personas viajaban a San Salvador y para realizar el trámite se tardaron entre 3 y 4 horas”, explicó.
“Al poner el equipo y el personal a trabajar, con el apoyo de supervisores, pudimos bajar esos tiempos y la gente se fue contenta y es lo que vamos hacer en esta Semana Mayor”, expuso Cordero.
En cuanto a los sistemas biométricos que se implementan en el territorio nacional, recordó que fueron instalados el año 2014 y se había descuidado en el gobierno anterior.
"Estamos retomando otra vez lo que es la seguridad, aplicando todo el tema de la biometría y todo el tema de las huellas dactilares y le puedo decir que es el mejor sistema instalado en la región centroamericana”, dijo.
Manifestó que el primer hit que se logró con los sistemas biométricos fue con “la activación del sistema de huellas dactilares y encontramos que personas habían ingresado por la aduana de El Florido que eran ciudadanos chinos y estaban queriendo salir después por Roatán con unos pasaportes de origen portugues en el cual la biometría nos da la certeza de que la persona que está saliendo es la persona que tiene que salir”.