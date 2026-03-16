Honduras implementará declaración aduanera digital, según las autoridades

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de Aduanas anunciaron que el proceso de declaración aduanera para viajeros se realizará de forma digital, como parte de una estrategia para modernizar y agilizar los controles en los puntos de ingreso y salida del país. El ministro-director del INM, Carlos Cordero, informó que el nuevo sistema busca mejorar el proceso de llenado del código o formulario aduanero, el cual será implementado a partir de la próxima semana mediante ajustes en las plataformas tecnológicas. Así lo dio a conocer Carlos Cordero, ministro-director del INM, debido a que el propósito es “mejorar con el llenado del código aduanero, la cual se va a lanzar la próxima semana ya que se harán los cambios en los sistemas tecnológicos”. “Junto con Aduanas vamos a eliminar la declaración en papel porque pasará a ser electrónica. Este proceso tomará un par de meses, ya que tanto Aduanas como Migración trabajaremos de manera conjunta para facilitar el ingreso y salida de personas”, explicó el funcionario.

Cordero agregó que la medida también forma parte de los preparativos para atender el aumento de visitantes durante la Semana Santa, cuando se prevé un mayor flujo de turistas y delegaciones extranjeras que ingresarán al territorio nacional. Durante este periodo se reforzará el personal y el equipo técnico en las delegaciones migratorias, con el objetivo de brindar atención a los visitantes. “Nos estamos preparando con el 200% del personal que normalmente labora en las delegaciones. Vamos a duplicar el personal y a instalar más equipo para poder atender el incremento de viajeros”, puntualizó.