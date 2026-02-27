Migración supervisa operación en aeropuerto Ramón Villeda Morales

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) supervisaron este viernes los controles y la atención a los pasajeros en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. El objetivo es garantizar un flujo ordenado y seguro de cada una de las personas que hacen uso de la terminal aérea en la zona norte de Honduras.

Se dio a conocer que la visita se centró en verificar el estricto cumplimiento de los protocolos de atención a los usuarios tanto nacionales como extranjeros. Durante el recorrido, se evaluó la operatividad de los puntos de control y la agilidad en los trámites de ingreso y salida, buscando de esa manera reducir los tiempos de espera y fortalecer el orden en la terminal aérea. Las autoridades del INM detallaron que desde el 1 de enero de 2026 al 15 de febrero de 2026, el Sistema de Control Biométrico Migratorio de Honduras, registró la atención de 86,277 viajeros, a través de este puesto de control migratorio nacional.