Migración supervisa operación en aeropuerto Ramón Villeda Morales

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) supervisaron este viernes los controles y la atención a los pasajeros en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.
El objetivo es garantizar un flujo ordenado y seguro de cada una de las personas que hacen uso de la terminal aérea en la zona norte de Honduras.
Se dio a conocer que la visita se centró en verificar el estricto cumplimiento de los protocolos de atención a los usuarios tanto nacionales como extranjeros.
Durante el recorrido, se evaluó la operatividad de los puntos de control y la agilidad en los trámites de ingreso y salida, buscando de esa manera reducir los tiempos de espera y fortalecer el orden en la terminal aérea.
Las autoridades del INM detallaron que desde el 1 de enero de 2026 al 15 de febrero de 2026, el Sistema de Control Biométrico Migratorio de Honduras, registró la atención de 86,277 viajeros, a través de este puesto de control migratorio nacional.
La visita de supervisión coincide con el reciente anuncio de modernización del Instituto Nacional de Migración, que incluyen la habilitación de oficinas para la emisión de pasaportes en los aeropuertos de La Lima, Palmerola y Toncontín.
Con esta medida se busca descentralizar los servicios y facilitar el documento a los viajeros en las diferentes ciudades del país.
Con estas acciones, el INM reafirma su compromiso con la seguridad nacional y la mejora continua del servicio al ciudadano.
Las nuevas autoridades de Migración buscan mejorar los servicios de los usuarios tanto nacionales como extranjeros de las diferentes terminales aéreas en el territorio nacional, eso con el objetivo de brindar mayor comodidad.