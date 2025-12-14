Así funcionan los quioscos y eGates que agilizan el ingreso en los aeropuertos

Tegucigalpa, Honduras.- Los aeropuertos internacionales de Palmerola , en Comayagua, y Ramón Villeda Morales , en San Pedro Sula, ya operan con quioscos y eGates de control migratorio automatizado , una tecnología implementada por el Instituto Nacional de Migración (INM) que permite a los viajeros hondureños realizar su ingreso y salida del país en segundos, reduciendo filas y trámites manuales.

Los sistemas de control migratorio automatizado que el Instituto Nacional de Migración (INM) puso a disposición de los ciudadanos hondureños funcionan bajo dos modalidades complementarias.

Por un lado, los quioscos permiten que el pasajero realice su registro migratorio de forma automática al arribar al país, evitando trámites manuales y largas filas.

Por otro, las eGates automatizan tanto las entradas como las salidas del territorio nacional mediante la verificación electrónica de los datos del viajero; estas puertas electrónicas comprueban de manera automatizada la información personal y biométrica del pasajero, lo que permite un cruce en cuestión de segundos.

En la práctica, el procedimiento es sencillo y está orientado principalmente a usuarios hondureños. Primero, los viajeros deben completar el prechequeo migratorio en línea a través del portal del Instituto Nacional de Migración (INM) antes de llegar al aeropuerto. Una vez en el área de migración, pueden utilizar los quioscos para su registro o acceder a las eGates si cumplen los requisitos establecidos.

Los quioscos y eGates están habilitados para ciudadanos hondureños mayores de 21 años. El sistema solicita la lectura del pasaporte y realiza una comprobación biométrica facial para contrastar la identidad del viajero con los datos previamente registrados.

Desde el punto de vista técnico y de privacidad, el INM asegura que la verificación biométrica y la automatización se utilizan para reforzar la seguridad y el control de los flujos migratorios. No obstante, como en cualquier sistema de identificación electrónica, su operación requiere protocolos estrictos de protección de datos y un manejo responsable de la información personal.

Las autoridades informaron que la implementación del sistema continúa y que, a medida que estos dispositivos se instalen en más puntos del país, se espera que tanto pasajeros nacionales como extranjeros experimenten tiempos de cruce más cortos y procesos migratorios más ágiles.