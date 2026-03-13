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Destacan avances de sistemas biométricos en controles migratorios

Directores de migración de varios países se reunieron en la ciudad de México para intercambiar experiencias sobre el funcionamiento de los controles migratorios

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 12:22
Destacan avances de sistemas biométricos en controles migratorios

El director del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, Carlos Cordero (segundo de izquierda a derecha) participó en la cumbre que se desarrolló en la ciudad de México.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los directores de migración de Guatemala, México, El Salvador, Honduras y Panamá, participaron en la Cumbre de Gestión de Sistemas para el Control Migratorio de Fronteras, donde presentaron los avances y retos en la aplicación de sistemas tecnológicos.

El encuentro se desarrolló en ciudad de México, en el que participaron el representante del Instituto Guatemalteco de Migración, el Instituto Nacional de Migración de México, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, el Instituto Nacional de Migración de Honduras y Migración Panamá.

Se instalan modernos sistemas migratorios en aeropuertos de Honduras

Durante la Cumbre, se destacó el uso de la tecnología como una oportunidad para la optimización y fortalecimiento de la seguridad en los chequeos migratorios.

Además, de los filtros migratorios especializados versus el proceso migratorio tradicional que se implementan en los puntos de migración de cada uno de los países.

El director del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, Carlos Cordero, detalló que durante su participación en la Cumbre“dimos a conocer lo que hemos realizado e implementado en nuestro país como ser los sistemas de control biométrico migratorio tanto para la entrada y salida de nuestros ciudadanos y para los extranjeros”.

Así funcionan los quioscos y eGates que agilizan el ingreso en los aeropuertos

Cordero destacó que se dieron a conocer las acciones implementadas en Honduras sobre el uso de los kioscos y el uso de los e-gates.

Además de participar junto a autoridades de Guatemala, El Salvador, y Brasil, se compartiendo mejores prácticas y lo que se hace en cada país en el control de fronteras.

“Se conoció sobre las soluciones que presentan proveedores para innovar en los servicios. Vamos a tener resultados en los próximos meses con nuevas tecnologías que se van a implementar, con nuevos servicios para brindarle una mayor agilidad y eficacia a nuestros servicios”, destacó Carlos Cordero.

A criterio del funcionario hondureño, el intercambio de experiencias tecnológicas “son viables para la optimización en beneficio de los viajeros”.

El evento incluyó una visita al aeropuerto internacional de la ciudad de México, donde los directores de migración conocieron todo lo relacionado a las buenas practicas implementadas en dicha terminal aérea.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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