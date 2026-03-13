Destacan avances de sistemas biométricos en controles migratorios

Tegucigalpa, Honduras.- Los directores de migración de Guatemala, México, El Salvador, Honduras y Panamá, participaron en la Cumbre de Gestión de Sistemas para el Control Migratorio de Fronteras, donde presentaron los avances y retos en la aplicación de sistemas tecnológicos. El encuentro se desarrolló en ciudad de México, en el que participaron el representante del Instituto Guatemalteco de Migración, el Instituto Nacional de Migración de México, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, el Instituto Nacional de Migración de Honduras y Migración Panamá.

Durante la Cumbre, se destacó el uso de la tecnología como una oportunidad para la optimización y fortalecimiento de la seguridad en los chequeos migratorios. Además, de los filtros migratorios especializados versus el proceso migratorio tradicional que se implementan en los puntos de migración de cada uno de los países. El director del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, Carlos Cordero, detalló que durante su participación en la Cumbre“dimos a conocer lo que hemos realizado e implementado en nuestro país como ser los sistemas de control biométrico migratorio tanto para la entrada y salida de nuestros ciudadanos y para los extranjeros”.