Terminadas modernas y amplias instalaciones en aduana El Amatillo

La frontera terrestre de El Amatillo, uno de los principales puntos de conexión entre Honduras y El Salvador, estrena instalaciones migratorias renovadas, diseñadas para mejorar la experiencia de los viajeros y responder al alto flujo de personas que transitan diariamente por esta zona fronteriza. La modernización del punto fronterizo busca ofrecer procesos más ágiles, mayor seguridad y espacios más cómodos, alineados con las necesidades actuales de movilidad, turismo y comercio regional. El Amatillo es considerado el punto fronterizo terrestre más importante del país, por donde se movilizan más de un millón de personas cada año. Esta transformación se enmarca en los esfuerzos de modernización de servicios públicos impulsados ​​por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, enfocados en la actualización de infraestructura, tecnología y atención al usuario, con el objetivo de que la frontera funcione como un espacio ordenado, eficiente y acorde a estándares modernos.

Total renovación

El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, explicó que la renovación de El Amatillo responde a una deuda histórica con la infraestructura migratoria del país. "Durante décadas hemos tenido la institucionalidad y sus obras físicas en el abandono. Migración no es la excepción", afirmó, al señalar que fue necesario reconstruir la institución prácticamente desde cero. Como referencia, Paz comparó el estado actual de El Amatillo con otros puntos fronterizos aún pendientes de intervención. "Ustedes pueden ver una comparativa entre El Amatillo y el POI, dos fronteras importantes: una en abandono y otra completamente recuperada y modernizada", expresó.

Uno de los principales impactos de la obra es la agilidad en el control migratorio. El funcionario detalló que se pasó de 9 a 34 ventanillas, lo que permite atender a un mayor número de viajeros y reducir las filas en temporadas de alta demanda. “Hubo momentos en los que solo trabajábamos con la mitad de las ventanillas; hoy la capacidad de atención es mucho mayor”, explicó.

Seguridad al 100 %

En cuanto a la seguridad nacional, Paz señaló que se implementaron sistemas biométricos y de reconocimiento facial, además de controles documentales modernos. “Tenemos un sistema de control biométrico, control facial y de documentación fundamental para entrar y salir del país, lo que fortalece la seguridad en este punto fronterizo”, indicó. También se reforzó la seguridad interna del recinto con la contratación de una empresa privada, como respuesta a las quejas por la presencia de tramitadores. A esto se suma la implementación del paso ágil, un mecanismo que permite a hondureños y salvadoreños realizar únicamente el control migratorio de salida en su país, optimizando el uso de ventanillas y reduciendo los tiempos de espera.

Modernización tecnológica en la operación aduanera

Otra innovación destacada es el uso de tabletas de control migratorio móvil, que permitirán realizar los trámites directamente en los autobuses de transporte internacional o atender a adultos mayores y personas con discapacidad, contribuyendo a una atención más eficiente y humana. La remodelación fue ejecutada directamente por el Instituto Nacional de Migración, con fondos públicos y de forma transparente, con una inversión aproximada de 25 millones de lempiras. “Hemos conservado la parte interna como patrimonio de Honduras y ampliado el punto fronterizo en todo su entorno”, detalló Paz. Entre las mejoras se incluyen salas de espera con capacidad adecuada, baños modernos para el público y el personal, áreas de descanso para empleados, una planta eléctrica para energía alterna y, por primera vez en décadas, acceso a agua potable en el punto fronterizo. El director del INM subrayó que el impacto de esta obra beneficiará a más de un millón de personas que transitan anualmente por El Amatillo. “No es solo un beneficio para la zona sur; por aquí pasan personas de todo el país”, afirmó, destacando su importancia para el turismo y la movilidad regional.