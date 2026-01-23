Honduras: Un destino cinco estrellas en Fitur 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades de promoción y generación de negocios en el sector turístico, Honduras participa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)2026. Impulsar el país ante los ojos del mundo ha sido uno delos pilares del Gobierno de Honduras, bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro.

La feria se desarrolla del 21 al 25 de enero en Madrid, España, y allí el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) presenta la diversa oferta del país. La delegación hondureña encabezada por la ministra de Turismo, Yadira Gómez, junto al equipo técnico del (IHT), representantes de la misión diplomática de Honduras en España y una comitiva de empresarios del sector privado, presentan durante los cinco días de feria, destinos y experiencias ante miles de profesionales internacionales, turoperadores y potenciales socios comerciales.

“El principal objetivo de Honduras en Fitur 2026 es posicionarla marca Honduras, Naturalmente Tuya a nivel internacional y generar oportunidades concretas de negocios para el sector privado, especialmente con el mercado europeo. Esto lo logramos a través de una presencia estratégica en la feria, una agenda de reuniones B2B, atención a medios especializados y la participación activa de nuestros empresarios, enfocados en incrementarla llegada de turistas desde Europa y otros mercados clave”, nos comparte la ministra.