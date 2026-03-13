Monoterapia: ¿En qué consiste el tratamiento que enfrenta Carlos Zelaya por cáncer?

Carlos Zelaya no podrá rendir declaración en el caso de Sedesol debido a que enfrenta un tratamiento con cáncer de pulmón en una etapa avanzada. Además de la quimioterapia, el exdiputado es sometido también a monoterapia, un tratamiento médico que consiste en utilizar un solo medicamento para tratar una enfermedad específica, estrategia que sigue Carlos Zelaya para enfrentar el cáncer de pulmón, de acuerdo al doctor Mario Noé Villafranca.
En medicina, la monoterapia se refiere a la administración de un único fármaco durante cada ciclo de tratamiento, en lugar de combinar varios medicamentos.
Este tipo de estrategia terapéutica busca lograr un equilibrio entre la eficacia del medicamento y la reducción de efectos secundarios en el paciente.
En algunos casos de cáncer, la monoterapia puede consistir en un único tipo de quimioterapia o inmunoterapia, dependiendo del diagnóstico y la evaluación médica del paciente.
A diferencia de la politerapia, donde se utilizan varios fármacos al mismo tiempo, la monoterapia se enfoca en la acción de un solo agente terapéutico para combatir la enfermedad.
Entre los medicamentos utilizados en monoterapia para el cáncer de pulmón no microcítico avanzado destaca Pembrolizumab, considerado uno de los tratamientos principales cuando se usa un solo fármaco.
El fármaco Pembrolizumab suele emplearse como tratamiento de primera línea cuando el tumor presenta expresión de PD-L1 igual o superior al 50%, según criterios médicos. Sin embargo, en el caso de Zelaya no a sido revelado el nombre del fármaco.
Otras opciones que pueden utilizarse en monoterapia incluyen medicamentos como Cemiplimab y Atezolizumab, dependiendo de las características del cáncer y del paciente.
En determinados casos también se recurre a terapias dirigidas como Dabrafenib, que actúan sobre alteraciones específicas del tumor, detallan expertos.
Los especialistas señalan que una ventaja de la monoterapia es que reduce el riesgo de interacciones entre medicamentos, lo que puede mejorar la seguridad del tratamiento.
Otra característica de este enfoque es que disminuye la toxicidad asociada al uso simultáneo de varios fármacos, facilitando además el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente.
La decisión de aplicar monoterapia depende de la evaluación médica del tipo de cáncer, el estado del paciente y la respuesta esperada al medicamento, por lo que cada caso se maneja de forma individualizada.