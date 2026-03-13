Monoterapia: ¿En qué consiste el tratamiento que enfrenta Carlos Zelaya por cáncer?

Carlos Zelaya no podrá rendir declaración en el caso de Sedesol debido a que enfrenta un tratamiento con cáncer de pulmón en una etapa avanzada. Además de la quimioterapia, el exdiputado es sometido también a monoterapia, un tratamiento médico que consiste en utilizar un solo medicamento para tratar una enfermedad específica, estrategia que sigue Carlos Zelaya para enfrentar el cáncer de pulmón, de acuerdo al doctor Mario Noé Villafranca.