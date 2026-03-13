¿Quiénes son las víctimas de la masacre en La Fragua, en El Progreso?

Entre los fallecidos hay un menor de edad. Aquí todos los nuevos detalles de la masacre del pasado miércoles 11 de marzo.
Foto en vida de José Archila Barahona, de 19 años.
Alex Josué Miranda Amaya, de quien se desconoce su edad.
Y el menor Martín Santos Vásquez, de 14 años. Una cuarta víctima permanece sin identificar en la morgue de Medicina Forense de Honduras.
La Prensa Premium recogió testimonios de vecinos del sector de La Fragua, en El Progreso, quienes relataron los momentos de terror que vivieron durante el tiroteo, el cual se prolongó por varios minutos.
“Estamos muy cerca de donde ocurrió; ya se imagina cómo se escuchaba. Nos tuvimos que tirar al piso y no volvimos a salir”, relató uno de los pobladores a ese medio de comunicación.
Habitantes de la comunidad señalaron que conocían al menor Martín Santos Vásquez, quien, según dijeron, era un joven criado en el campo debido a que su padre trabaja largas jornadas en una hacienda de la zona.
De acuerdo con los testimonios, el adolescente se dedicaba a labores sencillas como repartir leche y realizar mandados en el lugar donde trabajaba su familia.
Los pobladores describieron al menor como una persona tranquila y creen que pudo haber estado en la calle en el momento en que se registró el intercambio de disparos que terminó con la vida de las víctimas.
En cuanto a Nery José Archila Barahona y Alex Josué Miranda Amaya, vecinos indicaron que ambos trabajaban como cortadores de palma en la aldea Kilómetro 45, en el mismo sector. Pobladores de la zona afirmaron a La Prensa Premium que, hasta donde ellos conocen, ninguno de los dos hombres formaba parte de bandas delictivas, por lo que el caso continúa generando preocupación entre los habitantes del lugar.