¿Quiénes son las víctimas de la masacre en La Fragua, en El Progreso?

En cuanto a Nery José Archila Barahona y Alex Josué Miranda Amaya, vecinos indicaron que ambos trabajaban como cortadores de palma en la aldea Kilómetro 45, en el mismo sector. Pobladores de la zona afirmaron a La Prensa Premium que, hasta donde ellos conocen, ninguno de los dos hombres formaba parte de bandas delictivas, por lo que el caso continúa generando preocupación entre los habitantes del lugar.