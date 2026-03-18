Fuerte sismo se registra en la zona norte de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- Un fuerte sismo se registró la mañana de este miércoles 18 de marzo en la zona norte de Honduras.
Hasta el momento no se han reportado daños ni heridos por el movimiento telúrico, sin embargo, quienes lo sintieron afirmaron que fue de gran magnitud.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) detalló que el sismo fue de una magnitud 5.3, con profundidad de 4 km, localizado a 31 km al oeste de Nueva Frontera, Santa Bárbara.
Además, se conoció que los países afectados son Belice, Guatemala y Honduras, en el territorio hondureño, sobre todo en la zona noroccidental.
En San Pedro Sula, varios edificios evacuaron al personal por precaución y las personas reafirmaron que hace muchos años no sentían un terremoto tan fuerte como ese.
Las autoridades de Copeco informaron que ya están realizando revisiones y recibiendo reportes de las zonas donde más se sintió el sismo.