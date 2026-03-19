Copeco extiende alerta verde por lluvias en cinco departamentos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) extendió la alerta verde en cinco departamentos del norte del país debido a las lluvias provocadas por un frente frío que afecta el territorio nacional. La medida abarca Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro, donde se prevén condiciones inestables por un período de 24 horas, a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves 19 de marzo de 2026. En el boletín oficial, Copeco detalló que la decisión responde a la presencia de una masa de aire frío y sus efectos sobre el clima en la región norte.

Según el informe, “Copeco extiende la Alerta Verde para los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro, por lluvias de frente frío, masa de aire frío y oleaje alterado en el Caribe, por un período de 24 horas a partir de las 6:00 de la tarde de hoy, jueves 19 de marzo”. Por su parte, el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que persistirá la influencia de este fenómeno, generando cambios en las condiciones del tiempo. El organismo explicó que “continuará la influencia de una masa de aire frío débil sobre el territorio nacional, generando viento del norte y noroeste, con descenso de temperatura ambiente, lluvias y chubascos débiles a moderados e intermitentes en el norte”.