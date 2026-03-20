¿Qué es juicio político y por qué está causando revuelo en Honduras?

Entre los candidatos a un posible juicio político se encuentra el consejero del CNE, Marlon Ochoa, cuestionado por decisiones relacionadas con el ámbito electoral y por denuncias que realizó en el marco de las elecciones generales, las cuales, según algunos actores políticos, buscaban desestabilizar la democracia. También figura el fiscal general, Johel Zelaya, bajo críticas de sectores opositores.