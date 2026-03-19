Falta de insumos en el IHSS impide que más de 6,500 derechohabientes sean operados

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de insumos médicos que viene arrastrando desde hace varias semanas el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) esta causando el incremento de la mora quirúrgica. De acuerdo a datos del director ejecutivo, Víctor Martínez, son más de 6,500 afiliados que llevan esperando por más de dos meses por una intervención; sin embargo, la falta de insumos ha impedido programar los procedimientos que ya estaban previstos. De acuerdo con el funcionario, alrededor de 2,500 pacientes esperan intervención quirúrgica en el hospital de Especialidades del Distrito Central, mientras que cerca de 4,000 se encuentran en la misma situación en el Hospital Regional del Norte, en San Pedro Sula. Entre ellos se encuentra Ronald Aguilar, un afiliado de 50 años, quien padece de hipertiroidismo y lleva esperando desde enero una operación que reduzca su condición y le permita mejorar su calidad de vida.

"Me programaron la cita para enero de este año, desde entonces me dicen dicen que tengo que esperar y llevó así ya casi cuatro meses. Uno se desespera porque la enfermedad no espera", relató el paciente. Otros pacientes consultados coincidieron en que la suspensión de cirugías se ha vuelto recurrente, generando incertidumbre y preocupación, ya que muchos temen que sus padecimientos se compliquen si no reciben atención oportuna. El principal problema que provoca que cada día mas pacientes se sumen a la lista de espera para ser operados está la falta de insumos médico-quirúrgico. El problema se agrava porque varios contratos de mantenimiento de equipos médicos están vencidos, lo que ha provocado que algunos aparatos no puedan utilizarse. Las autoridades del Seguro Social reconocen que la situación es crítica, por lo que indicaron que es necesaria la aprobación del decreto de emergencia, para agilizar la compra de insumos, medicamentos y la contratación de servicios de mantenimiento. La declaratoria permitirá busca mejorar los mecanismos de adquisición de medicamentos e insumos con mayor transparencia y atender otras necesidades prioritarias dentro de la institución. Mientras se aprueba la normativa los derechohabientes aseguran sentirse abandonados e impotentes, pese a que pagan su cuota de afiliación, lamentan que cuando acuden a los centros asistenciales del IHSS se encuentran con la falta de insumos, citas médicas y tratamientos.

Decreto de emergencia

El decreto de emergencia en el Seguro Social esta previsto que sea aprobado esta semana por el Poder Ejecutivo mediante Consejo de Ministros, para que posteriormente sea enviado al Congreso Nacional, indicó el presidente de la Comisión Legislativa de Salud, el diputado Roberto Cosenza. El parlamentario aseguró que el decreto de emergencia busca darles respuesta a los derechohabientes que llegan al IHSS en busca de medicamentos o por una cirugía. Por su parte, Josué Orellana, quien representa al sector trabajador en la junta directiva del IHSS, expresó que se espera que en el menor tiempo posible se apruebe el decreto.