Cancillería reafirma que Honduras defenderá los Cayos Zapotillos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional se pronunció luego de que la CIJ declarara admisible la solicitud de intervención presentada por Guatemala en el litigio por los Cayos Zapotillos entre Belice y Honduras. Cancillería aseguró, a través de su cuenta de X, que Honduras mantiene firme su posición en defensa de su soberanía sobre los Cayos Zapotillos. “Los cuales constitucionalmente pertenecen al territorio nacional”, postearon en su cuenta oficial.

Argumentaron que, durante las audiencias celebradas en noviembre de 2025, Honduras expuso con solidez los fundamentos jurídicos que sustentan su postura. “El proceso judicial continuará, y tanto Honduras como Belice presentarán observaciones a la declaración de Guatemala conforme al calendario que establezca la Corte”, indicó Cancillería. Por su parte, el presidente Nasry Asfura aseguró que su gobierno está listo para defender el territorio nacional. “Estamos preparados para defender Cayo Zapotillo y Sapotilla. Teníamos la información de que Guatemala, con alta probabilidad, entraría como un tercer participante, pero en Cancillería hay todos los recursos necesarios y en la Procuraduría General de la República (PGR) estamos preparados; hemos trabajado en la defensa de los cayos”, puntualizó Asfura.