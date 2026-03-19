Presidente Nasry Asfura: “Estamos preparados para defender los Cayos Zapotillos”

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) autorizara a Guatemala intervenir en el litigio entre Belice y Honduras por los Cayos Zapotillos/Sapodilla, un pequeño archipiélago en el sur del mar Caribe. Según la CIJ, Guatemala cumplía los requisitos de su Estatuto para intervenir, al tener un interés jurídico real basado en su reclamo de soberanía. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció sobre el tema, asegurando que su gobierno está preparado para defender este territorio.

“Estamos preparados para defender Cayo Zapotillo y Sapotilla. Teníamos la información de que Guatemala, con alta probabilidad, entraría como un tercer participante, pero en Cancillería hay todos los recursos necesarios y en la Procuraduría General de la República (PGR) estamos preparados; hemos trabajado en la defensa de los cayos”, puntualizó Asfura. Los argumentos de Honduras fueron rechazados por el tribunal con sede en La Haya y presidido por el juez japonés Iwasawa Yuji, donde se pedía excluir a Guatemala del proceso por considerar su petición un "abuso del mecanismo de intervención". No obstante, este 19 de marzo la CIJ resolvió a favor de Guatemala, que se une a la disputa entre Belice y Honduras por los Cayos Zapotillos. Los Cayos Zapotillos son un grupo de pequeñas islas situadas a una veintena de millas náuticas de las costas de los tres países. Belice y Honduras las reclaman como propias en este litigio. Fue en 2023 cuando Guatemala solicitó sumarse al proceso por el litigio de los Cayos Zapotillos, alegando que cualquier decisión del tribunal sobre quién tiene soberanía sobre las islas podría afectar sus propios derechos en el caso paralelo. La CIJ concluyó que Guatemala cumplía los requisitos que exige su Estatuto para autorizar una intervención de este tipo, entre los que se incluye un "interés de naturaleza jurídica".

¿Por qué se rechazaron los argumentos de Honduras?