CIJ autoriza a Guatemala intervenir en litigio Belice-Honduras por Cayos Zapotillos

La Haya, Países Bajos.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) autorizó por unanimidad a Guatemala a participar como tercero en el caso que enfrenta a Belice y Honduras por la soberanía sobre los Cayos Zapotillos/Sapodilla, un pequeño archipiélago en el sur del mar Caribe. El tribunal, con sede en La Haya y presidido por el juez japonés Iwasawa Yuji, rechazó los argumentos de Honduras, que pedía que se excluyera a Guatemala del proceso por considerar su petición un "abuso del mecanismo de intervención". Los Cayos Zapotillos son un grupo de pequeñas islas situadas a una veintena de millas náuticas de las costas de los tres países. Belice y Honduras las reclaman como propias en este litigio.

Guatemala, por su parte, también las reclama en un caso separado que tiene abierto ante el mismo tribunal contra Belice desde 2019. Fue precisamente esa coincidencia lo que llevó a Guatemala a pedir en 2023 que se le permitiera sumarse al proceso entre Belice y Honduras, alegando que cualquier decisión del tribunal sobre quién tiene soberanía sobre las islas podría afectar a sus propios derechos en el caso paralelo. La CIJ concluyó que Guatemala cumplía los requisitos que exige su Estatuto para autorizar una intervención de este tipo, entre los que se incluye un "interés de naturaleza jurídica" real y concreto basado en su propia reclamación de soberanía sobre las mismas islas. También consideró que ese interés podría verse afectado por el fallo final, ya que el tribunal tendrá que decidir quién es soberano sobre un territorio que también reclama Guatemala. La CIJ también rechazó el argumento de Honduras de que el artículo 59 del Estatuto -que establece que las sentencias solo son vinculantes para las partes del litigio- protegería suficientemente los intereses guatemaltecos.