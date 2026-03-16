Más de 20,000 pacientes llevan varios meses esperando por una cirugía

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis que enfrenta el sistema sanitario hondureño, debido a la falta de equipo e insumos, así como de espacios y personal médico, mantienen en espera a unas 20,000 personas que requieren intervención quirúrgica. El viceministro de la Secretaría de Salud (Sesal), José Miguel Castillo, indicó este lunes que son entre 16,000 y 20,000 hondureños que llevan esperando por más de 90 días para ser operados quirúrgicamente. "La situación es multifactorial, recordemos que venimos de pandemia, los quirófanos para las cirugías electivas estuvieron cerrados, a eso se abona el detrimento del sistema de salud, entonces son multifactoriales", apuntó.

Del total de pacientes que están esperando una cirugía, hay más de 6,500 que corresponden a derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Allí la situación se agudizó en los últimos tres meses, debido a la falta de materiales médicos quirúrgicos que enfrenta el instituto, señaló el director ejecutivo, Víctor Martínez. Las cifras que registra el Seguro Social establecen que hay unos 2,500 afiliados que están en lista de espera en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa, mientras que unos 4,000 son pacientes del Hospital Regional de San Pedro Sula. Sin embargo, las autoridades sanitarias aseguraron que ya están por iniciar las acciones para reducir la mora quirúrgica que se registra en el sistema de salud. Castillo aseguró que se comenzará a contactar y localizar a cada uno de los pacientes que están en las listas de espera de cada hospital para coordinar la intervención. "Se le pidió a cada uno de los hospitales los documentos de los listados de mora quirúrgica. Estamos apostando a poderlos operar en el sistema privado, en la medida que vamos fortaleciendo el sistema público para que no nos vuelva a ocurrir esta situación", dijo.