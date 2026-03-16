A un año de la tragedia aérea en Roatán: así luce el avión desde el fondo del mar

Los restos de la avioneta que se accidentó el pasado 17 de marzo de 2025 permanecen a unos 65 metros bajo las profundas aguas del mar Caribe, en Roatán, Islas de la Bahía, Honduras. En exclusiva, las fotos.
A más de 110 pies de profundidad se utiliza una mezcla especial de oxígeno, helio y nitrógeno. Los buzos solo pueden trabajar 60 minutos por debajo de los 150 pies, además de 15 minutos de descenso y 15 de ascenso.
La aeronave Jetstream 3200 se desplomó poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, dejando un saldo de 12 muertos de las 17 personas que iban a bordo.
Las imágenes muestran varias partes de la avioneta sumergidas en el fondo del mar. EL HERALDO PLUS constató por las imágenes que la aeronave no entró en picada tras despegar.
Fue al momento de la rotación y luego de levantar el tren de aterrizaje cuando el avión habría sufrido una falla, alcanzando entre 20 y 35 pies de altura, desviándose hacia la derecha de la pista antes de perder el control e impactar contra el mar, donde se desarmó.
Aquí una cronología del accidente. El avión salió a las 6:25 de la tarde desde el aeropuerto de Roatán con destino a La Ceiba, Atlántida. Fueron solo segundos los que la aeronave permaneció en el aire.
El avión logró alcanzar entre 20 y 35 pies de altura tras despegar, según el informe de Aeronáutica Civil.
La aeronave se desvió hacia el lado derecho de la pista y perdió la estabilidad. Aún se investiga qué provocó esa pérdida de control.
Minutos después del despegue, la aeronave impactó frente al aeropuerto de Roatán y cayó al mar.
Los informes indican que los restos quedaron a unos 150 metros del aeropuerto y a una profundidad de unos 60 metros.
Los buzos llegaron hasta los restos del avión y los equipos de buceo documentaron cómo luce la aeronave en lo más profundo del mar.
Estas imágenes son parte del registro visual de las operaciones de rescate. Un total de 17 personas iban en el vuelo y 12 fallecieron.
Luis Ángel Araya, el piloto, y Francisco Lagos, el copiloto, fueron parte de las víctimas.
A la lista se suman otros pasajeros como el artista hondureño Aurelio Martínez, Yeimi Alejandra Duarte, Nidia Miralda, Rosmery Mejía, Carlos Mejía, Seida Torres, Angie Flores, Andrea Flores, Alba Rosa Acosta y Karla Abigail Mejía.
El avión accidentado era un British Aerospace Jetstream 3200, matrícula HR-AYW, fabricado en 1989.
Los investigadores recopilaron registros del vuelo, documentación técnica, evidencias físicas y material audiovisual.
Los restos del avión ahora permanecen sumergidos en el fondo del mar, cubiertos de moco marino, una masa viscosa que suele formarse en estructuras bajo el agua.
Las imágenes muestran varias partes del avión, como las llantas, algunas aletas y otros fragmentos de la aeronave.