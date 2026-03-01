Programas de la UNAH en riesgo por falta de transferencias: estos son los afectados

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de transferencias presupuestarias por parte del Estado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) pone en riesgo la ejecución de programas como el transporte gratuito para los estudiantes y la alimentación. El rector Odir Fernández confirmó que actualmente el Estado mantiene una deuda superior a 500 millones de lempiras con la institución. "La deuda es de 519 millones, iniciamos el año con 719 millones; sin embargo, la semana pasada nos cumplieron 200 millones correspondientes al año pasado", explicó el rector.

No obstante, subrayó que, al no aprobar aún el Presupuesto General de la República, la universidad no ha recibido las transferencias correspondientes a este año, por lo que los compromisos financieros siguen acumulándose. Uno de los programas en riesgo es el transporte estudiantil gratuito, que moviliza diariamente a más de 20,000 jóvenes a nivel nacional. Fernández señaló que, aunque el servicio continúa operando con normalidad, los proveedores exigen el pago de las deudas pendientes. También afecta el programa de alimentación universitaria, que ya tiene identificados a otros 20,000 beneficiarios y cuenta con los procesos listos para su ejecución. "Hoy los proveedores nos están exigiendo el pago del servicio del transporte, en las construcciones y en alimentos", lamentó. Para este 2026, las autoridades universitarias aprobaron el anteproyecto del presupuesto por más de 8,602 millones de lempiras, que representa apenas entre un 3.8% y un 4% del Presupuesto General de la República.