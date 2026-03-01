  1. Inicio
Fusión de secretarías de construcción implicaría riesgos, advierten desde la Chico

El empresario de la construcción y directivo de la Chico, Silvio Larios, advirtió que podría estar en riesgo la operatividad, pero reconoció la capacidad del presidente Nasry Asfura en la materia

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 10:40
Dos instituciones estatales se unirán a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para crear una entidad superior en el tema de la construcción.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Haber suprimido algunas secretarías de Estado y fusionado otras podría poner en riesgo la operatividad de las instituciones, en especial las dedicadas a infraestructura, aseguró Silvio Larios, director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico).

A la fecha, son 11 instituciones del Estado las que se han suprimido por parte del presidente Nasry Asfura, en Consejo de Ministros, y otras dos fueron fusionadas, haciendo un total de 13 entidades de Gobierno que entraron en el paquete de reestructuración.

El argumento desde el Poder Ejecutivo para poder eliminar esas secretarías de Estado y direcciones que estaban adscritas a los despachos es la dualidad de funciones que muchas de ellas desempeñaban, provocando un gasto innecesario al tesoro nacional.

"Ahí tiene sus riesgos, es un gran reto el que van a tener, es un desafío enorme, por todo el caudal de trabajo que va a existir; pero si tenemos funcionarios que son planificadores, sumamente organizados y antes que nada, comprometidos, creo que va a ser un día más de trabajo el poder hacer lo que corresponde", advirtió Larios.

Mayor cantidad de personal

Las contingencias que pudieran darse eventualmente al unirse la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) y posiblemente el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), a la Secretaría de Infraesctructura y Transporte (SIT), es a la gran cantidad de movimientos administrativos que deba de manejar.

"El tema de recursos humanos va a ser enorme, pero es como un reto más; tal vez el equipo administrativo o operativo va a ser un poco más eficiente, con una mayor cantidad de personal, pero no sumadas las tres instituciones, que es lo que se está buscando, eficiencia en el gasto público", detalló Larios.

Sin embargo, aunque reparó sobre el riesgo de fusionar instituciones, el empresario de la construcción auguró que habrá continuidad en los proyectos grandes en materia de infraestructura, debido al alto conocimiento del mandatario Asfura en el tema de construcción.

"Si ahora no lo va a hacer el Fondo Hondureño de Inversión Social, lo va a hacer la Secretaría de Infraestructura y Transporte. O sea, la población no tiene nada que temer, va a haber continuidad en los proyectos y obviamente, el presidente Asfura, que es conocedor de la industria de la construcción, ahí nadie lo va a estar engañando ", asintió Larios.

Para la próxima semana, el mandatario Asfura se reunirá con los empresarios del sector construcción para darles a conocer cuál es su visión y el plan que tiene en la cartera de proyectos ya establecidos en el territorio hondureño.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
