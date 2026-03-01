Fusión de secretarías de construcción implicaría riesgos, advierten desde la Chico

Tegucigalpa, Honduras.- Haber suprimido algunas secretarías de Estado y fusionado otras podría poner en riesgo la operatividad de las instituciones, en especial las dedicadas a infraestructura, aseguró Silvio Larios, director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico). A la fecha, son 11 instituciones del Estado las que se han suprimido por parte del presidente Nasry Asfura, en Consejo de Ministros, y otras dos fueron fusionadas, haciendo un total de 13 entidades de Gobierno que entraron en el paquete de reestructuración. El argumento desde el Poder Ejecutivo para poder eliminar esas secretarías de Estado y direcciones que estaban adscritas a los despachos es la dualidad de funciones que muchas de ellas desempeñaban, provocando un gasto innecesario al tesoro nacional.

"Ahí tiene sus riesgos, es un gran reto el que van a tener, es un desafío enorme, por todo el caudal de trabajo que va a existir; pero si tenemos funcionarios que son planificadores, sumamente organizados y antes que nada, comprometidos, creo que va a ser un día más de trabajo el poder hacer lo que corresponde", advirtió Larios.

Mayor cantidad de personal

Las contingencias que pudieran darse eventualmente al unirse la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) y posiblemente el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), a la Secretaría de Infraesctructura y Transporte (SIT), es a la gran cantidad de movimientos administrativos que deba de manejar. "El tema de recursos humanos va a ser enorme, pero es como un reto más; tal vez el equipo administrativo o operativo va a ser un poco más eficiente, con una mayor cantidad de personal, pero no sumadas las tres instituciones, que es lo que se está buscando, eficiencia en el gasto público", detalló Larios.