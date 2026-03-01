Fusión de secretarías de construcción implicaría riesgos, advierten desde la Chico

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Haber suprimido algunas secretarías de Estado y fusionado otras podría poner en riesgo la operatividad de las instituciones, en especial las dedicadas a infraestructura, aseguró Silvio Larios, director ejecutivo de la<a href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/alcaldia-distrito-central-implementara-sistema-digital-agilizar-permisos-construccion-honduras-KO29508367"> Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción</a> (Chico).A la fecha, son 11 instituciones del Estado las que se han suprimido por parte del presidente Nasry Asfura, en Consejo de Ministros, y otras dos fueron fusionadas, haciendo <b>un total de 13 entidades de Gobierno</b> que entraron en el paquete de reestructuración.El argumento desde el Poder Ejecutivo para poder eliminar esas secretarías de Estado y direcciones que estaban adscritas a los despachos es la dualidad de funciones que muchas de ellas desempeñaban, provocando un gasto innecesario al tesoro nacional.