¿Cuánto presupuesto manejaron las secretarías que eliminará el gobierno de Asfura?

De las cuatro instituciones, Sedecoas tuvo el presupuesto más abultado, con una asignación inicial de 1,805.8 millones de lempiras. La administración de Asfura indicó que las funciones de infraestructura de Sedecoas pasarán a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), mientras que aquellas relacionadas al agua y saneamiento quedan bajo responsabilidad del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).Planificación Estratégica tuvo el segundo mayor presupuesto, con 1,025 millones de lempiras. En esta secretaría están adscritas los medios de comunicación estatales Canal 8 y Radio Nacional de Honduras (RNH). Según las autoridades actuales, en Canal 8 hay alrededor de 620 empleados de los que se desconoce cuáles son sus funciones.En cuanto al PVAH/Convivienda, manejó un presupuesto de 263.3 millones de lempiras. Esta institución, así como Fosovi, serán absorbidos por la Secretaría de Vivienda.Por otro lado, a Sedespa le asignaron en el último año 105.6 millones. Sobre el motivo de la eliminación de esta secretaría, el ministro de Comunicaciones, José Argueta, dijo que “no se puede crear un ministerio para dar seguimiento a otro ministerio”.En conjunto, todas las instituciones mencionadas suman más de 3,200 millones de lempiras del Presupuesto General de la República.