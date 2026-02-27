¿Cuánto presupuesto manejaron las secretarías que eliminará el gobierno de Asfura?

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno del presidente Nasry Asfura anunció las primeras secretarías de Estado y otras instituciones públicas —de un total de 37— que serán eliminadas o fusionadas, como parte de una estrategia orientada a reducir el gasto del erario y optimizar la estructura administrativa del Estado. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó los presupuestos de las primeras instituciones que ya no figurarán en la estructura del Estado: Secretaría de Desarollo Comunitario, Aguas y Saneamiento (Sedecoas), Secretaría de Planificación Estratégica (Seplan), Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (Sedespa) y el Programa de Vivienda y Asentamiento Humano (PVAH/Convivienda).

El Fondo Social para la Vivienda (Fosovi) también dejará de exitir al ser absorbido por la Secretaría de la Vivienda junto al PVAH. Sin embargo, esta entidad no se encuentra integrada al Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi), por lo que se desconoce su presupuesto. A esto se suma que en 2020 se instruyó el cierre y liquidación de la institución, proceso el cual no ha terminado. Este rotativo se basó en los presupuestos de 2025 aprobados en el gobierno de Xiomara Castro. Cabe aclarar que el Consejo de Ministros remitió el proyecto de Presupuesto General de la República de 2026 al Congreso Nacional, pero este sigue sin aprobarlo, por lo que las líneas presupuestarias pueden estar sujetas a cambios próximamente.

3,200 millones de lempiras acumularon de presupuesto ejecutado en 2025 las instituciones que entrarán a un proceso de eliminación o fusión en 2026

De las cuatro instituciones, Sedecoas tuvo el presupuesto más abultado, con una asignación inicial de 1,805.8 millones de lempiras. La administración de Asfura indicó que las funciones de infraestructura de Sedecoas pasarán a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), mientras que aquellas relacionadas al agua y saneamiento quedan bajo responsabilidad del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Planificación Estratégica tuvo el segundo mayor presupuesto, con 1,025 millones de lempiras. En esta secretaría están adscritas los medios de comunicación estatales Canal 8 y Radio Nacional de Honduras (RNH). Según las autoridades actuales, en Canal 8 hay alrededor de 620 empleados de los que se desconoce cuáles son sus funciones. En cuanto al PVAH/Convivienda, manejó un presupuesto de 263.3 millones de lempiras. Esta institución, así como Fosovi, serán absorbidos por la Secretaría de Vivienda. Por otro lado, a Sedespa le asignaron en el último año 105.6 millones. Sobre el motivo de la eliminación de esta secretaría, el ministro de Comunicaciones, José Argueta, dijo que “no se puede crear un ministerio para dar seguimiento a otro ministerio”. En conjunto, todas las instituciones mencionadas suman más de 3,200 millones de lempiras del Presupuesto General de la República.

Presupuestos heredados

El Consejo de Ministros de la exmandataria Castro aprobó para el ejercicio de 2026 un presupuesto de 469 mil millones de lempiras. No obstante, el gobierno de Asfura anunció se reducirá a 430 mil millones. De las secretarías que dejarán de existir, Seplan fue a la que más se le aumentó su partida presupuestaria para este año, aumentando en 178 millones de lempiras, al pasar a los 1,203 millones de lempiras. En el caso de Sedespa, se preveía un aumento de L8.3 millones, pues la partida anuncial se fijó inicialmente en L113.9 millones. Sedecoas, después de tener un alto presupuesto en 2025, iba a operar con menos: L996.9 millones, al disminuir de 1,805 a 808.9 millones. Respecto a PVAH/Convivienda, su diferencia estipulada era mínima, con un aumento de 2.3 millones.

Con el panorama de la reducción de instituciones públicas y de las medidas gubernamentales, el Presupuesto General de 2026 será reformulado al ser "insostenible", adelantó Emilio Hernández Hércules, ministro de Finanzas.

¿Es suficiente reducir el Estado?