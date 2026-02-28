¡De 31 a 90 melones! Aldana triplicó la planilla con puros colectivos

REFUGIO. Hombre, será que el Tommy y compañía no se han dado cuenta, pero es un secreto a voces que los recintos de la diosa Temis se han convertido en refugio de los refundidores.

ALAS. En qué puercas quedó, entonces, el decreto del Congreso que le corta las alas a Rebeca para nombrar, despedir y ascender personal, mientras se aprueba la Ley y se elige el mentado Consejo de la Judicatura.

JEFA. El último de los nombramientos que confirma la “Mujer Araña” es el de la esposa de Jary Dixon que, tras ser despedida de Banhprovi, donde ganaba un jugosísimo salario. Ha sido nombrada por Rebeca jefa del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial(CEDIS). ¿Estáis oyendo, Tommy?

PACTOS. Aja y esa no será razón -una más- para juicio político. Pero, está bueno que les pase, porque, por más que la “people” exige justicia, pareciera que bajo-bajo tienen pactos con el olanchano para no tocarle a su fiscal títere ni a R.

SALVÓ. De la que se salvó la alcaldía del Distrito Central, cuya planilla pasó de 31 millones -en tiempos del “papi”- nada menos que a casi 90 millones. O sea, Aldana prácticamente la triplicó y, lo que es “pior”, a puros activistas de los tales colectivos.

AMDC. Si no gana Juan Diego y Aldana se queda a la brava -como pretendían Iroshka y Nasralla- en la AMDC ya estarían de “asesores” la Moncha, Carlón, HZC, el perro, la vaca, el grillo y todo el zoológico de Libre.

BID. Unos chuscos le recuerdan al “papi” en esas redes que la mujer del farsante de Quique Reina -uno de los refundidores más dañinos- se sigue haciendo la currita en el BID, en la capital federal, donde se echa más de 20 mil verdecitos.

PECHO. Cuánta gente que puso el pecho, no solo por el PN, sino, por la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho, se merece ese cargo y no le han dado ni a oler.

BCIE. En el BCIE, aquí, en Tegucigalpa, también hay otra chamba que sería un excelente reconocimiento paracualquier hondureño que se inmoló -y de frente- para abortar el Plan Venezuela de Mel Zelaya, de Xiomara y de la Moncha, para robarse las elecciones y perpetuarse en el poder.

NEÓFITA. “Mitómano malagradecido”, le mandan a decir a Salvita que, a un mes del gobierno del “papi”, en lugar de sentar cabeza y reconstruir su proyecto político, sigue -junto a Iroshka- inventando culpables de su derrota, cuando el único responsable es él, por haberle entregado el manejo de la campaña a una neófita: su mujer.