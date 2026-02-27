SESAL. Le pregunta Suyapita Figueroa a JMM que por qué nunca dijo ni pío cuando Xiomara trajo a los médicos cubanos si él era el ministro de la Sesal.

ISLA. Ahora resulta que hasta “electricistas” trajeron de la isla disfrazados de médicos. La loca del pueblo jura que son de la inteligencia cubana y que allí siguen en la embajada.

TRES. En el mismo Libre aseguran que el salario oficial de los médicos era de 1,600 verdecitos, pero que en planilla les daban más de tres mil por cabeza, solo que, como ya es sabido, casi todo el billete se lo mandaban a la dictadura.

82. A ver si se oye en el hemiciclo, ante la iniciativa de Alia Kafati, para bajar el número de diputados de 128 a 82. Se vale soñar.

PREMIO. Ese sería un gran premio que el nuevo Congreso le daría al pueblo hondureño, luego de tantas promesas incumplidas de Xiomara y, de paso, eliminar los suplentes. “Había una vez..."

VIENEN. El “papi” tuvo misa con toda la turcada “jampedrana” y allá ha reafirmado que vienen cosas buenas. Solo para que comparen, en un mes, el gobernante se ha reunido más veces con los sectores productivos que Xiomara en cuatro años.

AHORRADO. Lo mismo pasa en el CN, en un mes han trabajado mucho más que el Redondo en todo el 2025. ¡Ahhh! y ahorrado millones en comida y otras hierbas.

CAMA. Las malas lenguas hablan de una magistrada de los recintos de la diosa Temis que anda moviendo cielo, mar y tierra para meter a su hijo de comisionado en una institución del Estado, y hacerle la cama a la nominada.

AMENAZA. La nominada al cargo amenaza con denunciar a la “diosa del Olimpo”, con nombre y apellido, por tráfico de influencias e injerencia en otro Poder del Estado, así es que, ya están sabidos.

FAMILIARES. A propósito de la diosa Temis, en los mismos pasillos del Palacio de Justicia juran y perjuran que Rebeca le ha asignado a familiares Prados blindadas y guaruras destinadas a jueces y magistrados.

PÍO. Ya salieron los “todólogos” volando maceta por la licencia de las consejeras y, cuando sus amigos y exjefes de Libre boicotearon el proceso electoral, persiguieron a ambas funcionarias, violaron la Constitución, instrumentalizaron las Fuerzas Armadas, todo, para robarse descaradamente las elecciones e imponer a la Moncha, nunca dijeron ni pío.

TOALLA. Tanto que hablan -o escriben- y, si hubieran estado de consejeros en el CNE, segurito habrían tirado la toalla en las primeras humazones de Libre.