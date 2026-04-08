Personal del Hospital Escuela protesta por tres meses de salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.- Personal del Hospital Escuela salió este miércoles -8 de abril- a las calles para exigir el pago de tres meses de salarios atrasados, situación que, según denunciaron, afecta su estabilidad económica y laboral. De acuerdo con los manifestantes, la protesta se extenderá por al menos tres horas. No obstante, seguirán brindando atención médica en las áreas más urgentes. El director del centro asistencial, Darío Zúñiga, explicó que los pagos pendientes corresponden, en parte, a la turnicidad, un incentivo adicional al salario base, y que estos dependen de la aprobación del presupuesto.

“Nosotros creemos que el pago del salario es un pago sagrado, debe estar presupuestado, los trabajadores no debemos de sufrir porque la clase política no se pone de acuerdo en el Congreso”, expresó Zúñiga. El funcionario subrayó que la falta de presupuesto no solo impacta los salarios, sino también el funcionamiento general del hospital, debido a la falta de insumos. “Los congresistas deben de saber que ninguna institución, como un hospital, va a funcionar sin un presupuesto. No solo se trata de salarios atrasados desde el año pasado, sino también de los insumos que se necesitan para que se puedan hacer las labores diarias”, agregó.