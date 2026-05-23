Quién es José Alfredo Rodríguez, el joven de La Masía del Barcelona convocado por Honduras. Conoce a esta joya que Honduras se la ha arrebatado a España.
José Alfredo Rodríguez es un joven de tan solo 16 años que en la temporada pasada estaba en el Cadete B del FC Barcelona, una de las mejores canteras en el mundo.
El joven es defensa zurdo y ha sido parte de las inferiores de la Selección de España, con 16 años puede ser parte de la Sub17 de Honduras en el Mundial de la categoría de este año y fue convocado ya por la Sub20.
Tras una reunión entre Francis Hernández, director deportivo de la FFH, se convenció al joven de padres hondureños para poder representar a la Bicolor desde las selecciones menores.
"Rodríguez, quien forma parte del FC Barcelona, es hijo de padres hondureños. Tras conocer en detalle el proyecto federativo y comprender las oportunidades que este representa para su crecimiento deportivo y formación integral, tanto el jugador como su familia han decidido sumarse a esta iniciativa", escribió en un comunicado la FFH.
El joven zurdo nació en Santa Coloma de Farners, España, el 1 de febrero del 2010 y sus padres son hondureños.
Rodríguez se desempeña como central zurdo aunque también puede hacerlo de lateral izquierdo y extremo, siendo un futbolista polivalente. Ha sido parte de las inferiores de España.
La Sub20 giró su convocatoria y aparece este joven de tan solo 16 años, futbolista que tiene grandes condiciones y ya estará con la Sub20.
Richard Martínez (derecha) también fue llamado y ha crecido en España, es parte de las inferiores del Girona.
También está Jorge Pineda, quien es parte de las inferiores del Villarreal y usa la 10 en esa cantera.