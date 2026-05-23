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Quién es Carlos Eduardo Espina, el nuevo dueño del Victoria de La Ceiba

Carlos Eduardo Espina es ahora el mayor accionista en el Victoria de La Ceiba, club que acaba de descender

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 15:59
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Quién es Carlos Eduardo Espina, el nuevo dueño y mayor accionista del Victoria de La Ceiba. ¿De dónde es y porque invirtió en este club?

 Foto: Redes Carlos Eduardo Espina
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Victoria descendió a segunda división en Honduras y parte de ese descenso se dio por problemas económicos.

Foto: Cortesía redes
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Esos problemas han hecho que el club sea vetado ante la FIFA y no puede fichar jugadores por varias ventanas.

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El influencer mantuvo el interés y finalmente alcanzó un histórico acuerdo para convertirse en accionista del histórico club de la costa norte del país.

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En el proceso fue importante la participación del también uruguayo Álvaro Izquierdo, leyenda en La Ceiba tras ser parte del equipo que conquistó el título de Liga Nacional en 1995.

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Carlos Eduardo Espina es una personalidad de las redes sociales y activista uruguayo y estadounidense, radicado en Houston, Texas.

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Es creador de contenido, activista comunitario y abogado de 26 años, consolidado como uno de los influencers más influyentes para la comunidad latina en los Estados Unidos.

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Nació en Montevideo, Uruguay, de padre uruguayo y madre mexicana. Emigró con su familia a Texas, Estados Unidos, a los cinco años.

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Estudió ciencias políticas y se graduó de la escuela de leyes, decidiendo dedicarse de lleno a su labor en redes sociales y al activismo.

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Acumula decenas de millones de seguidores entre sus cuentas de TikTok y su perfil oficial de Instagram. Su contenido se enfoca principalmente en noticias de inmigración, política estadounidense y deportes.

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