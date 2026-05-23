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Belleza ceibeña, ambiente colorido y sorpresas: así se vive el cierre de la Feria Isidra 2026

La Ceiba hoy da el gran cierre de la Feria Isidra 2026 con grandes sorpresas que van desde presentaciones culturales, musicales, carrozas y las bellezas hondureñas

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 15:25
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La Ceiba vive un colorido cierre de la Feria Isidra 2026. Esta tarde, el ambiente festivo, la cultura y la belleza ceibeña se convierten en los principales protagonistas de la celebración. Aquí algunas de las bellezas captadas por EL HERALDO.

 Foto: Esaú Ocampo| Grupo Opsa
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Desde el viernes 15 de mayo, la ciudad se llenó de color y ambiente para la celebración de la Feria Isidra 2026, que contó con la llegada de cientos de personas para presenciar el gran cierre de esta tradicional feria.

 Foto: Esaú Ocampo| Grupo Opsa
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El evento dio inicio con los tradicionales “carnavalitos”, que dan pie a la gran festividad de la Feria Isidra 2026 y dan el ambiente previo al Gran Carnaval Internacional de la Amistad.

 Foto: Esaú Ocampo| Grupo Opsa
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La gran fiesta se está desarrollando en un ambiente cargado de alegría, donde familias, turistas y visitantes disfrutan de las distintas actividades programadas en la ciudad.

 Foto: Esaú Ocampo| Grupo Opsa
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Y sí, las bellezas no pueden faltar, pues bellas catrachas no pasaron desapercibidas y fueron captadas por las cámaras de EL HERALDO.

 Foto: Esaú Ocampo| Grupo Opsa
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El calor no fue un impedimento para usar sus mejores “outfits”, que le dan ese ambiente fiestero a esta celebración ceibeña.

 Foto: Esaú Ocampo| Grupo Opsa
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La avenida San Isidro se convirtió en el principal punto de encuentro, donde hondureños esperan desde las barras el desfile de carrozas y comparsas como parte central de la jornada.

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A pesar del intenso calor, los asistentes permanecieron en las calles para disfrutar del paso de las presentaciones culturales y el ambiente festivo.

 Foto: Esaú Ocampo| Grupo Opsa
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El desfile inició a las 3:00 de la tarde, marcando el inicio de una tarde llena de música, tradición y expresiones artísticas.

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La ciudad tiene un escenario listo para la presentación de una cartelera artística internacional que incluye a Farruko y La Makina, además del hondureño Raffy y otras agrupaciones que acompañan la celebración.

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Colombia, Nueva Orleans, Nicaragua y Estados Unidos formaron parte de las agrupaciones que desfilaron por la avenida San Isidro.

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Con un ambiente lleno de belleza, color y sorpresas, La Ceiba cierre hoy con escenarios festivos en la Feria Isidra 2026.

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