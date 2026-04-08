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Féretro usado en funeral de “El Mencho” ahora forma parte de servicios de lujo

Presentado en Colima por un grupo funerario, el féretro forma parte de una oferta limitada en el país, con solo siete unidades distribuidas en estados con presencia del crimen organizado

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 13:01
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El ataúd modelo “Regal Gold”, vinculado a funerales de figuras del crimen organizado, comenzó a comercializarse en distintos estados de México como parte de la oferta de servicios funerarios de alta gama, con un costo que puede alcanzar los 200 mil pesos.

 Foto: Cortesía redes sociales
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El féretro ha cobrado notoriedad tras ser utilizado en servicios fúnebres relacionados con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como en el de su operador Rubén Guerrero Valadez, conocido como “El R1”.

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El producto fue presentado públicamente por la Funeraria Magaña, en la ciudad de Colima, donde fue exhibido como una opción dentro del segmento premium del mercado funerario.

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Según el grupo funerario, actualmente existen siete ataúdes de este tipo en el país, distribuidos en estados como Sonora, Sinaloa, Jalisco y Colima.

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De acuerdo con los registros de la empresa, los únicos usos documentados corresponden a los funerales de Guerrero Valadez y, posteriormente, al de Oseguera Cervantes, lo que impulsó su visibilidad en medios y redes sociales.

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En cuanto a sus características, el “Regal Gold” es un ataúd importado desde Estados Unidos, fabricado en acero reforzado, con acabado dorado tipo espejo, aclarado como imitación de oro, interiores de terciopelo azul y un sistema de cierre hermético.

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Además, incluye elementos como cama ajustable y compartimentos para resguardar objetos o recuerdos.

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El costo de este tipo de servicio funerario ronda los 200 mil pesos e incluye diversos componentes como velación, traslado, embalsamamiento y trámites legales, aunque el precio final puede variar según los requerimientos de cada familia.

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Representantes del grupo funerario señalaron que la comercialización del ataúd responde a una estrategia para diversificar la oferta y atender distintas preferencias en servicios de despedida.

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Aunque su notoriedad surge por su uso en funerales ligados al narcotráfico, la empresa señala que su comercialización responde a la diversificación del mercado funerario y a la demanda de servicios personalizados.

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Este tipo de ataúd se viralizó el pasado 2 de marzo de 2026, día en que fue enterrado Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fundador y líder del poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), después de haber sido abatido en un operativo en Tapalpa, Jalisco, México.

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La tumba de El Mencho se encuentra en el cementrio Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, Jalisco, la cual se llenó de coronas y arreglos florales de diferentes formas, cruz, corazón y gallos, este último, símbolo representativo del exlíder del Cartel de Jalisco.

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