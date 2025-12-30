Alemania financió más de 37 obras de mitigación en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central es uno de los municipios de Honduras con mayor riesgo climatológico, debido a la presencia de zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones, principalmente durante la temporada de lluvias.

Ante esta situación, el Gobierno de Alemania ha brindado respaldo financiero como uno de los principales cooperantes en la ejecución de obras de mitigación en Tegucigalpa y Comayagüela.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) confirmó que la inversión total en infraestructura de mitigación asciende a 850 millones de lempiras, de los cuales 500 millones corresponden a financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo de Alemania (KfW), a través de la cooperación alemana.

Estos recursos han sido destinados a más de 37 proyectos enfocados en el control de inundaciones, la estabilización de fallas geológicas, la reducción de la erosión y la protección de barrios y colonias que cada año enfrentan emergencias durante el invierno.

Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático del Distrito Central, explicó que el respaldo del KfW permitió estructurar proyectos con mayor alcance técnico y cobertura territorial.

“El financiamiento alemán permitió pasar de intervenciones reactivas a obras planificadas con criterios de recurrencia, análisis de riesgo y soluciones integrales que antes no eran viables con los recursos locales”, afirmó el funcionario.

Durante la administración municipal de Jorge Aldana se iniciaron y concluyeron nueve proyectos de mitigación, entre ellos los desarrollados en Barrio Morazán, sector Los Jucos, Japón, albergue Betania, albergue Las Brisas, Las Colinas, San Buenaventura, Altos de los Pinos y Villanueva, sector 4.