Habilitan albergue modelo en Las Brisas para emergencias en Comayagüela

La Escuela Toribio Bustillo de Las Brisas cuenta ahora con un albergue modelo y aulas renovadas, gracias a un proyecto entre la comuna capitalina y la Cooperación Alemana

  • 30 de septiembre de 2025 a las 15:39
El nuevo albergue modelo en Las Brisas podrá recibir a más de 200 personas sin interrumpir clases, tras la inversión conjunta de la AMDC y la Cooperación Alemana.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en conjunto con la Cooperación Alemana a través del Banco de Desarrollo (KfW), entregó este martes un albergue modelo en la colonia Las Brisas de Comayagüela, destinado a atender a más de 200 personas en situaciones de emergencia.

El proyecto se ejecutó dentro del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centroamérica y sus instalaciones se ubican en la escuela Toribio Bustillo, en el sector de Las Brisas.

Esta obra, que tuvo una inversión que superó los 10.6 millones de lempiras, busca dar respuesta a los constantes riesgos de inundaciones que enfrenta esta zona, ubicada cerca del cauce del río Choluteca.

Según la comuna capitalina, más de 2,200 habitantes de la colonia Las Brisas y sectores aledaños serán beneficiados de manera directa.

La construcción incluye un segundo nivel que funcionará como albergue, lo que permitirá que las clases no se suspendan cuando sea necesario recibir a familias afectadas por emergencias.

En años anteriores, los estudiantes eran desplazados al habilitar las aulas como refugio temporal.

La infraestructura incluye un techo de lámina aluzinc, sistema eléctrico renovado, ventilación y un tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 33 mil litros, muro perimetral de 43.5 metros, cunetas para aguas lluvias y un módulo de baños y consultorios médicos.

Más de un centenar de capitalinos permanece en albergues debido a las lluvias

Este proyecto contempla la remodelaron 11 aulas y, a la vez, se mejoró la dirección de la escuela, incorporaron ventiladores, pintura, nuevas puertas y pizarras.

La alcaldía informó también que se habilitó un aula de cómputo con sistema eléctrico y de datos, se renovaron los baños existentes y se instalaron juegos infantiles para uso de estudiantes y de los menores que puedan ser albergados.

En Las Brisas se habilitó un albergue modelo y, a la vez, se mejoraron 11 aulas escolares para que los niños reciban clases con dignidad.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)

Sobre este tema, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, expresó que “estamos priorizando proyectos con impacto humano y social, que sirvan directamente a las familias de la capital”, dijo durante el acto de entrega.

Albergue de Las Brisas avanza en un 99 % y pronto será inaugurado

Representantes de la Cooperación Alemana destacaron que este tipo de inversiones refuerzan la resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio climático, en particular en zonas vulnerables a inundaciones y desbordamientos del río Choluteca.

Este es el segundo albergue modelo inaugurado este año. El primero fue entregado en agosto pasado en la colonia La Betania, que también sufre históricamente de emergencias por fenómenos naturales.

