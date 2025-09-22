Tres proyectos inaugurados en la capital en septiembre: ¿de qué se tratan?

Después de más de 19 meses en construcción, el paso elevado del bulevar Juan Pablo II ya está habilitado para que miles de conductores que circulan a diario por la zona circulen con mayor fluidez.
La estructura está adornada con decenas de luces LED que destellan en colores rojo y azul, lo que le aporta un toque de alegría y refuerza la visibilidad de los conductores en horarios nocturnos.
Además, a lo largo de toda la estructura se colocaron alrededor de 280 boyas y 560 metros lineales de pintura blanca, que sirven como líneas de protección laterales en la rampa vehicular.
Esta obra cuya inversión supera los 70 millones de lempiras es útilizada por más de 15,000 vehículos todos los días, la promesa es que disminuirá significativamente el tráfico que se forma en la zona.
Este proyecto estaba planificado para culminar entre cuatro y siete meses; sin embargo, los problemas lo retrasaron por más del doble de tiempo estipulado.
Otro de los proyectos que se inauguró este mes de septiembre es el mercado de Villa Nueva; después de más de dos años de espera, los vendedores ya tienen dónde realizar sus ventas con modernidad.
La construcción de este mercado beneficia a 196 familias de forma directa y otras 200 indirectas.
La obra representó una inversión de 42.7 millones de lempiras, financiada con fondos de la comuna capitalina, informaron las autoridades municipales.
Las instalaciones incluyen áreas administrativas, clínicas, comedores, baños públicos y un espacio para carga, descarga y manejo de residuos sólidos, con el fin de garantizar un funcionamiento ordenado.
La Feria del Agricultor de Villa Nueva ahora lleva el nombre de Arcadia Gómez, en honor a una de las vendedoras de los mercados capitalinos.
La obra de mitigación del sector de Los Jucos, en el Barrio Morazán, fue inaugurada el pasado 17 de septiembre, con bombos y platillos.
Este proyecto esta valorado en 65 millones de lempiras y fue financiada por el Banco de Desarrollo de Alemania (KFW), con una contraparte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Las obras para la reducción del riesgo de inundaciones incluyeron la canalización de la quebrada La Orejona, la construcción de tres cajas puentes, muros de contención, una rampa de acceso, un disipador y un colector de aguas negras.
La obra también incluye una moderna plaza recreativa que, además de embellecer el sector, fomentará la convivencia social entre los vecinos y mejorará el entorno comunitario
Según las autoridades municipales, este sector es uno de los 80 puntos críticos identificados en Tegucigalpa y Comayagüela por su alto riesgo de inundaciones y deslizamientos.