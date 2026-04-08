Adria Arjona podría integrarse a la nueva película de Superman

Los Ángeles, Estados Unidos.- Pese a que DC no quiso hacer comentarios al respecto, Deadline confirmó que Adria Arjona hizo casting la semana pasada para interpretar a un personaje en la próxima entrega de Superman, titulada Man of Tomorrow.

La actriz ya ha estado vinculada al mundo de los superhéroes, en 2022 fue el interés amoroso de Jared Leto (Dr. Michael Morbius) en la cinta de Sony del universo de Marvel, Morbius.

Según el medio estadounidense, el personaje que podría interpretar la actriz en la película dirigida y escrita por James Gunn, en esta nueva etapa de "El hombre de acero", es el de Maxima.

Maxima apareció por primera vez en Action Comics #645, en 1990. La reina guerrera originaria del planeta Almerac llega a la Tierra en busca de una pareja adecuada, por lo que sus ojos los pone en el superhéroe.

Este personaje fue creado por Roger Stern y dibujado por George Pérez, y aparece en los cómics de DC como antagonista y aliada, e incluso como interés amoroso de Superman. Aunque ha aparecido en series, nunca ha sido integrada a las producciones cinematográficas, hasta ahora.

De ser elegida, Arjona se sumaría a los actores confirmados: David Corenswet y Nicholas Hoult, quienes regresan para interpretar a Clark Kent/Superman y Lex Luthor, respectivamente.

Aunque no es oficial, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo y Sara Sampaio es casi seguro que retomen sus respectivos papeles como Lois Lane, Jimmy Olsen y Eve Teschmacher.

Las nuevas incorporaciones ya confirmadas son Lars Eidinger, que es la nueva amenaza de Superman; y Aaron Pierre presumiblemente retomando su papel de John Stewart/"Linterna verde" de la próxima serie de HBO, Lanterns.