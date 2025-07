Nicholas Hoult: "Quería probarme el traje de Superman, como todo niño"

Aquí una entrevista con Hoult, divulgada por la distribuidora del filme, Warner Bros. Pictures. ¿Cómo llegó el papel del supervillano más icónico del universo de Superman a tus manos? Soy fan del trabajo de James Gunn desde hace mucho tiempo. Me emocioné mucho cuando él y Peter Safran tomaron la dirección del mundo de DC. Pensé: “Lo que sea que vayan a construir, quiero formar parte”. Entonces —y es la primera vez que lo hago— escribí un DM a James y le dije: “¡Hey! Ya quiero ver lo que preparan por allá. Si alguna vez hay algo en lo que yo pueda estar, avísame”. Eso llevó a mis agentes a charlar un poco con los suyos y tuve una conversación con Peter en la que, obviamente, “Superman” se mencionó brevemente. Pregunté su opinión sobre si me postulase para interpretar a Superman. Dijeron que si estaría contento de hacer una prueba de pantalla. Dije que sí, en parte, porque quería probarme el traje, algo que creo que todos los niños del mundo quieren hacer en algún momento. Pasé un día divertido, pero no conseguí el papel, evidentemente. [Risas].

¿Qué pensaste al saber que seleccionaron a David Corenswet para el papel de Superman? Antes, incluso, de saber que David se presentaba al casting, había visto la película “Pearl”, en la que actúa. Tiene tal presencia, facilidad, encanto y una calidad de estrella de cine atemporal. Poco después, me enteré que hizo pruebas para el rol de Superman. Pensé, “Bueno, maldita sea, él es, él es una buena elección.” Después, lo conocí en las pruebas de cámara y nos dimos la mano; en ese momento, recuerdo que sentí: este tipo es perfecto; lo sentí como Superman. Y ahora, después de trabajar con él y haber visto su adaptación al personaje, su dedicación, calidez, amabilidad y todas las actitudes que encarna que son de Superman, me da mucha emoción de que todo el mundo vea cómo David le da vida.

¿Cuál es tu teoría sobre Lex Luthor sea el mayor némesis de Superman por tanto tiempo?

En parte, Lex es atemporal por lo mucho que ha evolucionado a través de los cómics: desde su concepción inicial como némesis de Superman, los ideales que representaba y lo que pretendía conseguir a lo largo de la existencia de los cómics. Como actor, fue muy divertido repasar las distintas épocas y decidir qué era útil para interpretar al Lex de este guión y esta historia.

Cuando vean la película, creo que hay algo —particularmente en los cómics más recientes— que es muy verdadero y honesto sobre los motivos de Lex, aunque su ejecución quizás siempre es cuestionable, muchos de sus motivos y creencias son, en realidad, muy comprensibles en términos de lo que trata de proteger.



Me aferré a la idea —que no sé si es correcta y no sé si alguna vez he hablado con James sobre esto en particular—de que Lex, por muy malvado que pueda parecer, tiene un profundo amor por la humanidad y se ve a sí mismo, casi, como la única persona lo suficientemente inteligente y consciente para protegerla de lo que podría ser un escenario muy peligroso, con este alienígena tomando el control y siendo omnipotente, supongo.

En esta película, Lex luce como si pasara tiempo en el gimnasio, ¿fue algo que tú elegiste y, si es así, por qué?

Fui al gimnasio con David por primera vez y estuve decidido a seguirle el ritmo, a cargar el peso que él levantara. No lo conseguí. Estuve cerca, pero no pude hacerlo. [Risas]. Hay un gran momento en All-Star Superman donde Clark visita a Lex en prisión, él está haciendo ejercicio y dice algo parecido a, “¿Sientes eso? Es músculo real... es trabajo duro y esfuerzo arduo”. Y algo de eso me resonó con Lex. Superman está dotado de una fuerza increíble y todos estos dones, y Lex es alguien con empeño y que trabaja duro; así duele aún más que haya alguien que pueda lograr todas estas cosas sin esforzarse.