Top 10 de Centroamérica: Olimpia vuelve a ser el mejor club y sorpresa con Motagua

Olimpia regresó a la cima del ranking de clubes de Centroamérica, según lo detalló Concacaf

  • 12 de agosto de 2025 a las 11:27
1 de 12

Concacaf actualizó su ranking de clubes y Olimpia regresó a la cima, mientras la posición de Motagua sorprende. Estos son los 10 mejores clubes del área actualmente.

Foto: El Heraldo
2 de 12

Olimpia sumó dos unidades en la actualización del ranking y llegó a 1,150 puntos, ubicándose en el primer lugar.

Foto: Cortesía redes
3 de 12

Herediano de Costa Rica perdió cinco unidades y quedó con 1,148 puntos en el segundo puesto del listado.

Foto: Cortesía redes
4 de 12

Pese a ser el bicampeón centroamericano, Alajuelense es tercero del ranking con 1,139 puntos.

Foto: Cortesía redes
5 de 12

En cuarto lugar, tenemos al Saprissa de Costa Rica con 1,138 puntos.

 Foto: Cortesía redes
6 de 12

El quinto puesto del listado es el Antigua de Guatemala que ostenta 1,116 puntos.

 Foto: Cortesía redes
7 de 12

Municipal de Guatemala es el sexto mejor equipo de Centroamérica con 1,112 puntos.

Foto: Cortesía redes
8 de 12

Plaza Amador de Panamá sorprende al ubicarse en séptimo puesto de Centroamérica con 1,109 puntos.

Foto: Cortesía redes
9 de 12

Motagua sorprende al ubicarse en octavo lugar de Centroamérica con 1,107 puntos.

Foto: Cortesía redes
10 de 12

El noveno puesto en Centroamérica es para el Xelajú de Guatemala, que tiene 1,097 puntos en el ranking.

Foto: Cortesía redes
11 de 12

El décimo puesto del ranking es el Comunicaciones, de Guatemala con 1,095 puntos.

 Foto: Cortesía redes
12 de 12

Como extra, Marathón de Honduras se encuentra en el lugar 11 en Centroamérica con 1,089 puntos.

Foto: Cortesía redes
