Top 10 de Centroamérica: Olimpia vuelve a ser el mejor club y sorpresa con Motagua

Concacaf actualizó su ranking de clubes y Olimpia regresó a la cima, mientras la posición de Motagua sorprende. Estos son los 10 mejores clubes del área actualmente.
Olimpia sumó dos unidades en la actualización del ranking y llegó a 1,150 puntos, ubicándose en el primer lugar.
Herediano de Costa Rica perdió cinco unidades y quedó con 1,148 puntos en el segundo puesto del listado.
Pese a ser el bicampeón centroamericano, Alajuelense es tercero del ranking con 1,139 puntos.
En cuarto lugar, tenemos al Saprissa de Costa Rica con 1,138 puntos.
El quinto puesto del listado es el Antigua de Guatemala que ostenta 1,116 puntos.
Municipal de Guatemala es el sexto mejor equipo de Centroamérica con 1,112 puntos.
Plaza Amador de Panamá sorprende al ubicarse en séptimo puesto de Centroamérica con 1,109 puntos.
Motagua sorprende al ubicarse en octavo lugar de Centroamérica con 1,107 puntos.
El noveno puesto en Centroamérica es para el Xelajú de Guatemala, que tiene 1,097 puntos en el ranking.
El décimo puesto del ranking es el Comunicaciones, de Guatemala con 1,095 puntos.
Como extra, Marathón de Honduras se encuentra en el lugar 11 en Centroamérica con 1,089 puntos.