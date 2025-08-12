Padre Leopoldo sigue su camino a la capital por la democracia y el diálogo

En junio de 2024, el padre Leopoldo Serrano llegó a Tegucigalpa luego de recorrer más de 240 km de San Pedro Sula a la capital con el fin de reunirse con la presidenta Xiomara Castro personalmente para abordar la problemática que viven los damnificados de la Aldea La Reina, en el municipio de Protección, en el departamento de Santa Bárbara.