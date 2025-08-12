  1. Inicio
Padre Leopoldo sigue su camino a la capital por la democracia y el diálogo

El padre Leopoldo Serrano sigue este martes su viaje hasta la capital hondureña en una lucha por el diálogo y la democracia. Aquí las imágenes

  • 12 de agosto de 2025 a las 15:28
El sacerdote franciscano padre Leopoldo cumple este martes su quinto día de viaje a pie hasta Tegucigalpa, luego de que el viernes pasado empezara el recorrido en el kilómetro 89 de la carretera CA-4 a occidente.

Fotos: Moisés Valenzuela | David Romero | El Heraldo
El padre salió con un solo objetivo: hacer un llamado a los tres candidatos a la presidencia Rixi Moncada de Libre, Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasry Asfura del Partido Nacional, para que se sienten a dialogar por la paz y la democracia de Honduras.

Foto: Moisés Valenzuela | El Heraldo
Aunque va físicamente agotado y con sus pies llagados, el padre está decidido a no parar mientras Moncada, Nasralla y Asfura no le llamen para acordar un diálogo.

 Foto: Moisés Valenzuela | El Heraldo
"Si en este momento me llaman los tres y me dicen que dialoguemos, aquí detengo mi caminata, me subo al carro y me voy a reunirme con ellos", afirmó a La Prensa.

 Foto: Moisés Valenzuela | El Heraldo
El padre confirmó que se ha descompensado en varias ocasiones y aunque teme que su corazón operado le falle, no tiene miedo de morir por Honduras.

Foto: Moisés Valenzuela | El Heraldo
En el camino, el padre viaja en compañía de dos patrullas de la Policía Nacional que velan por su seguridad y sus acompañantes.

 Foto: Moisés Valenzuela | El Heraldo
Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el padre hace este tipo de acciones..

 Foto: Moisés Valenzuela | El Heraldo
En junio de 2024, el padre Leopoldo Serrano llegó a Tegucigalpa luego de recorrer más de 240 km de San Pedro Sula a la capital con el fin de reunirse con la presidenta Xiomara Castro personalmente para abordar la problemática que viven los damnificados de la Aldea La Reina, en el municipio de Protección, en el departamento de Santa Bárbara.

 Foto: David Romero| El Heraldo
El sacerdote logró reunirse con la mandataria y cumplir así la promesa que le realizó a sus feligreses.

 Foto: David Romero| El Heraldo
