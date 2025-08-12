Padre Leopoldo sigue su camino a la capital por la democracia y el diálogo

El sacerdote franciscano padre Leopoldo cumple este martes su quinto día de viaje a pie hasta Tegucigalpa, luego de que el viernes pasado empezara el recorrido en el kilómetro 89 de la carretera CA-4 a occidente.
El padre salió con un solo objetivo: hacer un llamado a los tres candidatos a la presidencia Rixi Moncada de Libre, Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasry Asfura del Partido Nacional, para que se sienten a dialogar por la paz y la democracia de Honduras.
Aunque va físicamente agotado y con sus pies llagados, el padre está decidido a no parar mientras Moncada, Nasralla y Asfura no le llamen para acordar un diálogo.
"Si en este momento me llaman los tres y me dicen que dialoguemos, aquí detengo mi caminata, me subo al carro y me voy a reunirme con ellos", afirmó a La Prensa.
El padre confirmó que se ha descompensado en varias ocasiones y aunque teme que su corazón operado le falle, no tiene miedo de morir por Honduras.
En el camino, el padre viaja en compañía de dos patrullas de la Policía Nacional que velan por su seguridad y sus acompañantes.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el padre hace este tipo de acciones..
En junio de 2024, el padre Leopoldo Serrano llegó a Tegucigalpa luego de recorrer más de 240 km de San Pedro Sula a la capital con el fin de reunirse con la presidenta Xiomara Castro personalmente para abordar la problemática que viven los damnificados de la Aldea La Reina, en el municipio de Protección, en el departamento de Santa Bárbara.
El sacerdote logró reunirse con la mandataria y cumplir así la promesa que le realizó a sus feligreses.