Lluvias con actividad eléctrica este miércoles 13 de agosto: ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical y la formación de una vaguada en superficie están provocando lluvias de débiles a moderadas en la mayor parte del territorio nacional este miércoles 13 de agosto, según informó Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Centeno explicó que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada y que los mayores acumulados se presentarán en la región centro, sur y suroccidente del país.
“El oleaje en el Caribe será de uno a tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre dos y cuatro pies de altura”, detalló.
En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa alcanzará una máxima de 28 grados Celsius y una mínima de 18.
Para la región central, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 20, mientras que en la región insular se esperan 31 como máxima y 26 como mínima.
En la región norte, la temperatura máxima llegará a 32 grados y la mínima a 22.
En la región oriental se pronostica una máxima de 29 grados y una mínima de 19.
La región sur tendrá las temperaturas más altas, con una máxima de 36 grados y una mínima de 24.
En la región occidental, el termómetro marcará una máxima de 30 grados y una mínima de 13, concluyó Mario Centeno.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).