Lluvias con actividad eléctrica este miércoles 13 de agosto: ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical y la formación de una vaguada en superficie están provocando lluvias de débiles a moderadas en la mayor parte del territorio nacional este miércoles 13 de agosto, según informó Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Centeno explicó que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada y que los mayores acumulados se presentarán en la región centro, sur y suroccidente del país. “El oleaje en el Caribe será de uno a tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre dos y cuatro pies de altura”, detalló.

En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa alcanzará una máxima de 28 grados Celsius y una mínima de 18. Para la región central, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 20, mientras que en la región insular se esperan 31 como máxima y 26 como mínima. En la región norte, la temperatura máxima llegará a 32 grados y la mínima a 22. En la región oriental se pronostica una máxima de 29 grados y una mínima de 19.