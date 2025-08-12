Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria

Brooklyn Beckham celebra renovación de votos con Nicola Peltz, tres años después de su boda en 2022, pero esta vez lejos de sus padres David y Victoria.
El festejo íntimo de renovación de la pareja tuvo lugar en la mansión del padre de Nicola, Nelson Peltz, en Nueva York.
Unos felices Brooklyn Beckham y Nicola Peltz durante la ceremonia de renovación de votos matrimoniales dirigida por el padre de la novia Nelson Peltz.
Las románticas imágenes de la pareja publicadas en el sitio en Instagram, donde el hijo mayor de David Beckham comparte videos e imágenes de su vida diaria.
Una imagen de los invitados a la ceremonia íntima, celebrada en la mansión del multimillonario papá de la novia.
La pregunta de los internautas es por qué el primogénito del exfutbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Beckham estuvo lejos de sus padres y hermanos.
En esta imagen la unión y la fortaleza que al menos en público ha mostrado la familia Beckham parecía irrompible.
Parte de los Beckham: Romeo, Harper y Victoria, en el 50 cumpleaños del exfutbolista en Londres.
Una foto familiar, de las últimas en las que se vio a Brooklyn junto a sus famosos padres y hermanos. La grieta sería por causa de la actual novia de Romeo.
El joven Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, en el inicio de su relación. La renovación de votos fue el 2 de agosto.