  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria

El primogénito de David y Victoria Beckham renovó votos a tres años de su boda con la modelo Nicola Peltz, lejos de su familia, lo que atiza los rumores de distanciamiento

  • 12 de agosto de 2025 a las 17:02
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria
1 de 10

Brooklyn Beckham celebra renovación de votos con Nicola Peltz, tres años después de su boda en 2022, pero esta vez lejos de sus padres David y Victoria.

 Foto: Instagram brooklynpeltzbeckam
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria
2 de 10

El festejo íntimo de renovación de la pareja tuvo lugar en la mansión del padre de Nicola, Nelson Peltz, en Nueva York.

 Foto: Instagram brooklynpeltzbeckam
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria
3 de 10

Unos felices Brooklyn Beckham y Nicola Peltz durante la ceremonia de renovación de votos matrimoniales dirigida por el padre de la novia Nelson Peltz.

 Foto: Instagram brooklynpeltzbeckam
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria
4 de 10

Las románticas imágenes de la pareja publicadas en el sitio en Instagram, donde el hijo mayor de David Beckham comparte videos e imágenes de su vida diaria.

 Foto: Instagram brooklynpeltzbeckam
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria
5 de 10

Una imagen de los invitados a la ceremonia íntima, celebrada en la mansión del multimillonario papá de la novia.

 Foto: Instagram brooklynpeltzbeckam
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria
6 de 10

La pregunta de los internautas es por qué el primogénito del exfutbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Beckham estuvo lejos de sus padres y hermanos.

 Foto: Internet
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria
7 de 10

En esta imagen la unión y la fortaleza que al menos en público ha mostrado la familia Beckham parecía irrompible.

 Foto: Internet
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria
8 de 10

Parte de los Beckham: Romeo, Harper y Victoria, en el 50 cumpleaños del exfutbolista en Londres.

 Foto: Internet
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria
9 de 10

Una foto familiar, de las últimas en las que se vio a Brooklyn junto a sus famosos padres y hermanos. La grieta sería por causa de la actual novia de Romeo.

 Foto: Internet
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan votos lejos de David y Victoria
10 de 10

El joven Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, en el inicio de su relación. La renovación de votos fue el 2 de agosto.

 Foto: Internet
Cargar más fotos