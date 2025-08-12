Hospital Escuela sin pacientes por covid-19 y bajos ingresos por casos de dengue

Tegucigalpa, Honduras.- Las hospitalizaciones por covid-19 y dengue, enfermedades que tuvieron un repunte en el país en el último mes, se redujeron, según reportes del Hospital Escuela. El departamento de vigilancia de la salud del principal centro asistencial informó que actualmente no hay pacientes hospitalizados a causa del virus del covid-19, lo que indica que la incidencia de los casos está bajando. La disminución de la enfermedad también se refleja en la demanda de pruebas rápidas de antígeno; en cinco días el personal del hospital realizaron 98 exámenes de diagnóstico, unas 19 pruebas diarias en promedio. Un total de 58 personas tuvieron resultados negativos.

Aunque las cifras muestran una reducción de la incidencia de la enfermedad, las autoridades sanitarias recuerdan que el virus respiratorio sigue circulando y recomiendan mantener las medidas de prevención para reducir riesgos de contagio. Entre ellas mantener el uso de la mascarilla en lugares cerrados, así como reforzar el lavado de manos y el distanciamiento en lugares donde hay concentración de personas. En cuanto al dengue, el panorama es igualmente positivo; en lo que va de este año, las hospitalizaciones por la enfermedad disminuyeron cerca del 91% en comparación con el año anterior, señalaron las autoridades hospitalarias En la semana epidemiológica número 31 se han acumulado 231 pacientes que fueron internados en el centro asistencial, mientras que en el mismo período de 2024 ya se contabilizaban 2,530 hospitalizaciones.