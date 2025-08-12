Fausto Cálix sobre renuncia de Tony García: “Es una autodepuración"

Tegucigalpa, Honduras.- El director de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Cálix, calificó como “nada sorprendente” la renuncia del vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio “Tony” García, quien anunció su dimisión alegando discrepancias con las políticas del Gobierno, particularmente tras el respaldo oficial a Nicolás Maduro.
“En realidad, no nos extraña ni sorprende. Creo que más bien, mucho se tardó. El partido ha llegado a una depuración permanente, una autodepuración”, declaró Cálix en HCH.
Asimismo, en su declaración agregó que en 2022, durante la crisis por la elección de la directiva del Congreso Nacional, “terminaron un montón de traidores y judas que siempre aparecen”.
El funcionario cuestionó que García anunciara su decisión primero en medios de comunicación y no a través de los canales oficiales ante la presidenta Xiomara Castro, a quien calificó como la autoridad que le confirió el cargo de confianza.
Además, Cálix minimizó el impacto de la dimisión y sostuvo que este tipo de “distracciones” no alteran la agenda de temas prioritarios para el país.
“La autodepuración en el partido es permanente, eso no nos preocupa ni distrae”, concluyó.
La dimisión de García ha provocado una serie de críticas por parte de varios funcionarios públicos, quienes lo han calificado de "traidor".