Funcionarios arremeten contra "Tony" García por no estar de acuerdo en apoyar a Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que Antonio "Tony" García anunciara su renuncia como vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios al no estar de acuerdo en que el gobierno apoye al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, varios funcionarios públicos lanzaron críticas, calificándolo incluso de "traidor". García explicó que le preocupa la postura del gobierno de Xiomara Castro en defensa de Maduro, pues teme que Estados Unidos tome represalias contra Honduras y los migrantes radicados en el país norteamericano. Esto ha provocado múltiples comentarios negativos por parte de funcionarios, incluyendo ministros. El ministro de la Secretaría de Energía y gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, dijo que la gestión de García pasó con más "pena que gloria". A su vez, lo acusó de promover el tráfico de influencias y que la ENEE aprobara que nunca entró en operación.

"Yendo primero a la prensa antes que a la Presidenta, asumiendo el discurso del cerco mediático, ´Tony´ García deja el gobierno con más pena que gloria. Intrascendente su gestión; hoy, su traición es y será amplificada por la oposición. Por cierto, el señor García usó su cargo para promover el tráfico de influencias y que la ENEE aprobara un contrato que nunca entró en operación comercial. Seguimos en proceso de depuración", expresó Tejada.

Por otro lado, el diputado de Libertad y Refundación (Libre) por Santa Bárbara, Sergio Castellanos, con tono burlesco, escribió que García se tardó en dejar su cargo y que mientras alguien sale, otra persona ingresa al partido, ejemplificando el caso del parlamentario Rolando Barahona quien se unió a Libre luego de ser expulsado del Partido Nacional en junio de 2022. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "´Tony´ , tu renuncia nos duele... pero de risa. Lo triste no es que te vayas, es que te tardaste tanto en encontrar la puerta. Por uno que se va, en Libre la fila para entrar da la vuelta a la cuadra. Ahh pasa dejando la gorra por la sede", respondió Castellanos a la publicación de García en la que comunicó los motivos de su renuncia.

A las críticas se sumó el hermano de Sergio Castellanos, Nelson, quien es presidente de la Asociación de Municipalidades de Honduras (Amhon), tildando de oportunista y traidor a García y mofándose de que ahora irá al programa televisivo "X-0 Da Dinero". La referencia al programa televisivo conducido por Salvador Nasralla se debe a que García era su asesor en el Partido Salvador de Honduras (PSH), pero por diferencias decidió unirse a Libre, participando como candidato a diputado en las elecciones generales de 2021.

El gerente de coordinación técnica de la ENEE, Christian Sanabria, señaló que "no se construye patria y soberanía con aquellos que abandonan la conciencia por los instintos", agregando que no cualquiera es capaz de cargar con la solidaridad e igualdad promovida por la presidenta Xiomara Castro, así como también consideró que es un deber latinoamericano defender a Cuba y Venezuela. "Ser solidarios con Cuba y Venezuela es un deber latinoamericano en defensa de la autodeterminación de los pueblos frente a cualquier tipo de injerencia que violente la soberanía, sin importar de qué país se trate. Seguiremos avanzando, con conciencia, con valores y llenos de solidaridad con nuestra América", agregó.

El director del Instituto de Jubilaciones de Empleados Públicos (Injupemp), Amable de Jesús Hernández, recordó que "Tony" García forma parte de aquellas personas que estaban con Salvador Nasralla y que formaron parte del gobierno de Libre. "Y aunque el objetivo de los que lo mandaron a renunciar es hacer daño, más bien hicieron un favor. Siempre fue desleal. ´Carácter y figura hasta la sepultura´ ¡No volverán!", sentenció.

A criterio del ministro de Trabajo, Wilmer Javier Fernández, el motivo de la dimisión es sumarse a la campaña del bipartidismo (Partido Liberal y Partido Nacional). Igualmente, dijo que tanto García como Salvador Nasralla no destacaron en sus cargos. Los que traicionan no hacen falta, ocasionan un favor. La valentía de la presidenta Xiomara no es para cobardes", manifestó.