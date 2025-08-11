Gerardo Torres califica como “naturaleza traicionera” la renuncia de Tony García

Tegucigalpa, Honduras.- El vicecanciller Gerardo Torres cuestionó duramente la renuncia de su homólogo Antonio “Tony” García, quien anunció su salida del cargo por “diferencias irreconciliables” con el gobierno de Xiomara Castro, luego del respaldo que la presidenta le brindó al gobernante venezolano Nicolás Maduro.
Torres comparó la renuncia de García con las salidas de otros exfuncionarios cercanos a Salvador Nasralla, como José Manuel Matthew y Pedro Barquero, a quienes acusó de “tratar de dar golpe al gobierno en momentos claves”. “Hoy le tocó a Tony. No sé si está recibiendo instrucciones o es parte de alguna estrategia, pero referirse así a un gobierno que le dio espacio habla de una naturaleza traicionera”, afirmó.
Según Torres, García participó en gestiones consulares con el gobierno de Venezuela y nunca expresó desacuerdo. “Hoy lo hace mediáticamente oportuno, en un ambiente electoral. No sé si habrá una oferta del lado donde él vino, pero no está a la altura de la confianza que le dio la Presidenta”, dijo.
El vicecanciller defendió la política exterior de Xiomara Castro, basada en el “plan bicentenario” que promueve puertas abiertas, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Aseguró que García “ya buscaba una excusa” para salir y que eligió un momento que “va a generar atención” para sumarse a una campaña.
“No nos parece una manera elegante ni ética de salir del gobierno. Hay naturalezas traidoras que nunca se superan”, reaccionó Torres en llamada telefónica a TN5 Estelar.