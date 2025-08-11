  1. Inicio
Gerardo Torres califica como “naturaleza traicionera” la renuncia de Tony García

Gerardo Torres señaló que García nunca cuestionó la política exterior hacia Venezuela y que su salida no está a la altura de la confianza que le dio la presidenta

  • 11 de agosto de 2025 a las 22:07
El vicecanciller a través de una llamada telefónica dijo que la acción de García corresponde a la naturaleza traicionera de los funcionarios aportados por Nasralla al gobierno de Xiomara Castro,

 Foto cortesía: Redes sociales.

​​​​Tegucigalpa, Honduras.- El vicecanciller Gerardo Torres cuestionó duramente la renuncia de su homólogo Antonio “Tony” García, quien anunció su salida del cargo por “diferencias irreconciliables” con el gobierno de Xiomara Castro, luego del respaldo que la presidenta le brindó al gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Torres comparó la renuncia de García con las salidas de otros exfuncionarios cercanos a Salvador Nasralla, como José Manuel Matthew y Pedro Barquero, a quienes acusó de “tratar de dar golpe al gobierno en momentos claves”. “Hoy le tocó a Tony. No sé si está recibiendo instrucciones o es parte de alguna estrategia, pero referirse así a un gobierno que le dio espacio habla de una naturaleza traicionera”, afirmó.

Postura de Castro puede alejar inversión y dañar imagen internacional, advierten analistas

Según Torres, García participó en gestiones consulares con el gobierno de Venezuela y nunca expresó desacuerdo. “Hoy lo hace mediáticamente oportuno, en un ambiente electoral. No sé si habrá una oferta del lado donde él vino, pero no está a la altura de la confianza que le dio la Presidenta”, dijo.

El vicecanciller defendió la política exterior de Xiomara Castro, basada en el “plan bicentenario” que promueve puertas abiertas, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Aseguró que García “ya buscaba una excusa” para salir y que eligió un momento que “va a generar atención” para sumarse a una campaña.

“No nos parece una manera elegante ni ética de salir del gobierno. Hay naturalezas traidoras que nunca se superan”, reaccionó Torres en llamada telefónica a TN5 Estelar.

Total rechazo al apoyo de la presidenta Xiomara Castro a Nicolás Maduro

