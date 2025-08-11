Gerardo Torres califica como “naturaleza traicionera” la renuncia de Tony García

Torres comparó la renuncia de García con las salidas de otros exfuncionarios cercanos a Salvador Nasralla, como José Manuel Matthew y Pedro Barquero, a quienes acusó de “tratar de dar golpe al gobierno en momentos claves”. “Hoy le tocó a Tony. No sé si está recibiendo instrucciones o es parte de alguna estrategia, pero referirse así a un gobierno que le dio espacio habla de una naturaleza traicionera”, afirmó.

​ ​​​​Tegucigalpa, Honduras. - El vicecanciller Gerardo Torres cuestionó duramente la renuncia de su homólogo Antonio “Tony” García , quien anunció su salida del cargo por “diferencias irreconciliables” con el gobierno de Xiomara Castro , luego del respaldo que la presidenta le brindó al gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Según Torres, García participó en gestiones consulares con el gobierno de Venezuela y nunca expresó desacuerdo. “Hoy lo hace mediáticamente oportuno, en un ambiente electoral. No sé si habrá una oferta del lado donde él vino, pero no está a la altura de la confianza que le dio la Presidenta”, dijo.

El vicecanciller defendió la política exterior de Xiomara Castro, basada en el “plan bicentenario” que promueve puertas abiertas, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.



Aseguró que García “ya buscaba una excusa” para salir y que eligió un momento que “va a generar atención” para sumarse a una campaña.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“No nos parece una manera elegante ni ética de salir del gobierno. Hay naturalezas traidoras que nunca se superan”, reaccionó Torres en llamada telefónica a TN5 Estelar.