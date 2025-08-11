Vicecanciller Tony García renuncia y advierte posible impacto en relaciones con EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El vicecanciller de Honduras de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio “Tony” García, anunció la noche de este lunes -11 de agosto- que presentará este martes su renuncia al cargo, argumentando diferencias con las políticas oficiales, en particular tras el reciente respaldo del gobierno a Nicolás Maduro. “Soy una persona leal y agradecida, pero el rumbo que estamos tomando no me hace sentir bien y lo correcto es retirarse”, dijo sobre las razones de su repentina renuncia durante una entrevista en TN5 Estelar. Aclaró "mi decisión no está hecha a base de cálculos electorales, yo me voy de mi puesto, pero no me voy mañana o la próxima semana a otro partido o a levantarle la mano a un candidato. Soy una persona leal y agradecida(....) pero en realidad no sé lo que va a pasar en un futuro".

Señora Presidenta @XiomaraCastroZ



Por este medio presento respetuosamente mi renuncia al cargo de Vicecanciller de la República en Asuntos Consulares y Migratorios, misma que haré efectiva a partir del 12 de agosto de 2025, debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que... — Tony Garcia C (@tonygarciac) August 12, 2025

García advirtió además que hasta el pasado fin de semana las relaciones con Estados Unidos eran “muy funcionales y respetuosas”, con cooperación en temas migratorios, lucha contra el narcotráfico, seguridad y como puente humanitario hacia Venezuela. Sin embargo, con las recientes declaraciones de la presidenta Xiomara Castro a favor de Maduro podrían poner en riesgo ese vínculo. "Estamos teniendo con Estados Unidos relaciones estratégicas de beneficio e interés mutuo, Honduras es un país que está ayudando en la parte migratoria, en la lucha contra las drogas, en materia de seguridad, hay una base militar, estamos siendo puente humanitario para Venezuela y eso para Estados Unidos es importantísimo, estamos recibiendo a nuestros compatriotas y ante todo eso Estados Unidos está contento y puede que el discurso en cuestión lo deja a un lado". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Señora Presidenta @XiomaraCastroZ



Por este medio presento respetuosamente mi renuncia al cargo de Vicecanciller de la República en Asuntos Consulares y Migratorios, misma que haré efectiva a partir del 12 de agosto de 2025, debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que... — Tony Garcia C (@tonygarciac) August 12, 2025

Lamentó que "las declaraciones (de Xiomara Castro) del fin de semana podría cambiar eso, ojalá que no, pero hasta este fin de semana había con Esyados Unidos una relación muy funcional, muy respetuosa, ojalá que el presidente Trump no sea reactivo, no sea emocional y se tire un post mañana diciéndole a la presidenta: "escoge, estás con ellos o estás conmigo". No lo sabemos".