Postura de Castro puede alejar inversión y dañar imagen internacional, advierten analistas

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa que la presidenta Xiomara Castro hizo del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela podría generar repercusiones negativas para Honduras y para los migrantes hondureños en Estados Unidos, advirtieron analistas.

En un pronunciamiento difundido la noche del 9 de agosto, el Gobierno manifestó su “plena solidaridad” con el pueblo venezolano y con Maduro y su rechazo “de manera categórica” las acusaciones del gobierno estadounidense contra el mandatario sudamericano.

“Está colocando a Honduras —Xiomara Castro— como colaborador de un gobierno que no solo ha sido señalado como ilegítimo, sino que está liderado por un señor con recompensa de 50 millones de dólares y acusaciones por narcotráfico”, señaló Graco Pérez, analista en temas internacionales.

Según Pérez, esta postura podría afectar la imagen internacional del país y alejar la inversión extranjera. “Nadie va a querer ayudar o invertir en un país que tiene como aliado a otro señalado por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. Las represalias pueden ser grandes”, advirtió.

En el ámbito migratorio, el analista no descartó que la posición de la presidenta, asumida en nombre del Estado, influya en decisiones de cortes estadounidenses sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) y genere medidas como mayores aranceles, políticas migratorias más estrictas y otras sanciones económicas.