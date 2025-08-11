Postura de Castro puede alejar inversión y dañar imagen internacional, advierten analistas

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa que la presidenta Xiomara Castro hizo del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela podría generar repercusiones negativas para Honduras y para los migrantes hondureños en Estados Unidos, advirtieron analistas.
En un pronunciamiento difundido la noche del 9 de agosto, el Gobierno manifestó su “plena solidaridad” con el pueblo venezolano y con Maduro y su rechazo “de manera categórica” las acusaciones del gobierno estadounidense contra el mandatario sudamericano.
“Está colocando a Honduras —Xiomara Castro— como colaborador de un gobierno que no solo ha sido señalado como ilegítimo, sino que está liderado por un señor con recompensa de 50 millones de dólares y acusaciones por narcotráfico”, señaló Graco Pérez, analista en temas internacionales.
Según Pérez, esta postura podría afectar la imagen internacional del país y alejar la inversión extranjera. “Nadie va a querer ayudar o invertir en un país que tiene como aliado a otro señalado por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. Las represalias pueden ser grandes”, advirtió.
En el ámbito migratorio, el analista no descartó que la posición de la presidenta, asumida en nombre del Estado, influya en decisiones de cortes estadounidenses sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) y genere medidas como mayores aranceles, políticas migratorias más estrictas y otras sanciones económicas.
Más cuestionamientos para Castro por defensa a Maduro
"Señora presidenta Xiomara Castro, debo decirle que millones de hondureños no estamos de acuerdo con su febril defensa del narcodictador Maduro, perseguido por la justicia de los EE. UU., siendo lo correcto una posición de neutralidad por las graves consecuencias que puede padecer Honduras a raíz de su inclinación a un gobernante ligado a grupos catalogados de terroristas y narcos", cuestionó la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza.
La parlamentaria advirtió que "por la ligereza de sus expresiones, nos puede traer serias consecuencias en el ámbito diplomático, comercial, jurídico y hasta militar. Los graves errores diplomáticos de esta administración, que solo muestran su vocación antidemocrática y proclive a narcogobiernos, ponen en riesgo a nuestro país".
Por su parte, el analista político Rafael Jerez, lamentó que "Castro y Zelaya siempre han querido quedar bien frente a sus padrinos políticos, sin importar la humillación que suponga frente al mundo. No debe ser una sorpresa, al contrario, gracias Xiomara Castro por recordarle a los hondureños el camino que no debemos seguir más".
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que la postura del gobierno de Libertad y Refundación (Libre) de defender a Nicolás Maduro no representa al pueblo hondureño.
“El gobierno de la Refundición salió a proteger a sus socios de Venezuela. La postura de Libre de defender a Maduro, el dictador narcoterrorista declarado por USA, no representa al pueblo hondureño. Hoy los ñángaras pasan de ser aliados a ser cómplices de un delincuente internacional que va a ser capturado, y pronto también lo serán los que se han beneficiado de sus crímenes a nivel internacional”, criticó.
El mensaje de Castro se produce en medio de un contexto de tensión internacional. Días antes, el gobierno de Estados Unidos, a través de su fiscal general, anunció una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, acusados de narcotráfico y otros delitos.