Romeo Vásquez a Nasry Asfura: “Su triunfo representa la voluntad soberana del pueblo”

Tegucigalpa, Honduras.- El exjefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), Romeo Vásquez Velásquez, felicitó este miércoles -24 de diciembre- a Nasry Juan Asfura Zablah, quien fue declarado como presidente electo para el periodo 2026-2030. Mediante un video publicado en sus redes sociales, el exmilitar aseguró que el triunfo de Asfura Zablah representa “la voluntad soberana del pueblo”. “Nuestras felicitaciones sinceras al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, su triunfo representa la voluntad soberana del pueblo”, aseguró, con cierta alegría reflejada en el rostro.

Vásquez agregó que, estos resultados reflejan que "ganó la democracia, ganó Honduras, ganamos todos. Confiamos en su compromiso y en su cercanía con un pueblo que anhela paz, trabajo y esperanza". Las declaraciones del exmilitar se suman a las múltiples reacciones nacionales e internacionales que ha ocasionado la victoria del nacionalista Nasry Asfura. Cabe recordar que, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la declaratoria oficial de las elecciones generales, la tarde de este miércoles 24 de diciembre. Más de 20 días después de que se desarrolló el proceso.