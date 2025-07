James Gunn sobre "Superman": "Krypto está inspirado en mi perro, Ozu"

Ohio, Estados Unidos.- Con una recaudación de 217 millones de dólares en su primer fin de semana y generando debate sobre su mensaje político y moral, la nueva película de Superman está en el foco de todo. Y su director, James Gunn, también.

El último regreso del icónico superhéroe no solo ha superado las expectativas de taquilla, sino que también ha creado una revolución en cuanto a su reparto y, por supuesto, su director, quien recuerda que "de niño me atraían mucho los cómics de la familia Superman, con Superman, Supergirl, Krypto y toda la pandilla". La primera película de DC Studios en llegar a la pantalla grande aterrizó en cines de todo el mundo este 11 de julio, pero sigue siendo tendencia y seguro lo será por bastante tiempo más. Aquí una entrevista con Gunn divulgada por la distribuidora, Warner Bros. Pictures. ¿Por qué optó por debutar el catálogo cinematográfico de DC Studios bajo su cargo, con una película de Superman?

Creo que fue algo muy práctico. En primer lugar, estoy aquí sentado no por mis sueños, sino por los de Peter Safran. Su sueño de toda la vida ha sido hacer una película de Superman. Así que, debo reconocer la relevancia que ese factor tuvo en que él me haya persuadido y manipulado para escribir, dirigir y hacer esta película.



Pero también creo que Superman es el principio de todo. Es el primer superhéroe. Es un personaje increíblemente importante para DC. Hay una trinidad: Batman, Superman y Mujer Maravilla. Pero en los últimos años hemos visto mucho más de la Mujer Maravilla y de Batman que de Superman, entonces, sentí que era importante dar lo mejor de nosotros para dar el primer paso con DC Studios, y eso era empezar con Superman. ¿Cuándo se enamoró por primera vez del personaje de Superman? ¿En los cómics? ¿Con las películas anteriores?

Siempre me ha gustado Superman. Creo que de niño me atraían mucho los cómics de la familia Superman, con Superman, Supergirl, Krypto y toda la pandilla. Y de niño era un gran fan de la película de Richard Donner; la música original y todo lo que la rodeaba me alucinaba. Fue en una época en la que empezaba a ser más consciente de lo importantes que eran en mi vida las películas, y de que eso era diferente de lo importante que eran las películas en la vida de otras personas.

Para presentar al mundo su visión de Superman, eligió al actor David Corenswet, ¿qué fue lo que lo convirtió en su Superman y Clark Kent ideal?

Creo que cualquiera que vea la película sabe por qué David Corenswet es Superman. David es alguien a quien vi en Pearl, la película de mi amigo Ti West, y pensé que ese actor debería hacer una audición para Superman.



Fue muy interesante porque, usualmente, la gente empieza a hacer audiciones con videos que graban ellos mismos y que envían a John Papsidera, nuestro director de casting. Recibí la primera ronda de videos el primer día y eran muchos actores, unos 30 Supermans y 30 Loises. Pero, dentro de ese paquete de ese primer día, estuvieron Rachel Brosnahan para Lois y David Corenswet para Superman.



Pensé que encontraría a Lois, porque ella no tiene restricciones físicas, mientras que Superman es muy específico. Y tuve miedo de no poder encontrar al Superman adecuado. Por suerte, en el primer día de audiciones vi leer a David y fue increíble. Él también es un cuadrado en la vida real, como Superman. Escucha viejos estándares de jazz y música swing. Eso es real. ​​​​​​

¿Quizás hiciste una selección en contra del estereotipo con Nicholas Hoult como Lex Luthor?

Nick es el tipo más dulce y agradable, muy suave, aparentemente, sin ego. Siempre convivió con los miembros del equipo, salían a cenar y no tiene aires de grandeza en absoluto. Definitivamente, no es Lex Luthor y trabaja, increíblemente, duro.



Constantemente, intentó darme lo que yo buscaba en el personaje, y lo presioné durante el rodaje de la película para que se adentrara en las entrañas de quién es este tipo: este matón de primaria que, también, resulta ser el hombre más inteligente del mundo, totalmente egocéntrico e inseguro al mismo tiempo.



Lex no se ve a sí mismo como un villano. Y, sinceramente, si no hiciera un par de cosas como las que hace en esta película, mucha gente estaría de su lado.