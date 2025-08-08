  1. Inicio
¡Confirmado! Rodaje de The Batman 2 iniciará en 2026

Robert Pattinson vuelve a ponerse la capa del superhéroe. El estreno está previsto para octubre de 2027, despejando los temores de que el proyecto se cancelara

  • 08 de agosto de 2025 a las 14:27
Tras especulaciones de una posible cancelación del proyecto, Warner Bros. Discovery confirmó oficialmente que la primavera de 2026 marcará el inicio del rodaje de la secuela de The Batman.

 Foto: Shutterstock
Provisionalmente la película tiene el nombre de The Batman Part 2, y trae de regreso a Robert Pattinson en su rol del "Caballero oscuro".

Foto: Internet
El estreno de la película de DC Comics está previsto para octubre de 2027, estableciendo una ventana de más de cinco años desde la película original.

 Foto: Warner Bros. Discovery
El estudio reveló que traerá de vuelta a sus personajes principales y otras incorporaciones, y que el objetivo es poner en pantalla una visión renovada de la franquicia con personajes más complejos.

 Foto: Internet
Esta secuela forma parte de la expansión del universo cinematográfico de DC, la película con Pattinson fue elogiada por la crítica, que destacó su visión oscura y atormentada del superhéroe.

 Foto: Warner Bros. Discovery
El director Matt Reeves vuelve a la responsabilidad como realizador de la secuela, manteniendo la continuidad creativa. Reeves plantea en su película a un Bruce Wayne que se aleja del "playboy" que ha matizado al personaje, y lo muestra más retraído y traumatizado.

 Foto: Internet
El director ha mencionado antes que Pattinson es "especial en este rol" y su coestrella Zoë Kravitz ha expresado que el actor "es perfecto para este papel".

 Foto: Shutterstock
Pattinson es parte de esta nueva apuesta de DC por revitalizar sus franquicias, con nuevos rostros y guiones que se centren en asuntos más profundos.

 Foto: Shutterstock
Anteriormente la secuela había estado en pausa porque James Gunn (co-presidente de DC Studios) quería un guion que llenara las expectativas de una continuidad exitosa.

 Foto: Shutterstock
Tras los atrasos previos, el mismo Robert Pattinson bromeó con que "empecé como el joven Batman y voy a ser el viejo Batman en la secuela”.

 Foto: Internet
