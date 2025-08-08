¡Confirmado! Rodaje de The Batman 2 iniciará en 2026

Tras especulaciones de una posible cancelación del proyecto, Warner Bros. Discovery confirmó oficialmente que la primavera de 2026 marcará el inicio del rodaje de la secuela de The Batman.
Provisionalmente la película tiene el nombre de The Batman Part 2, y trae de regreso a Robert Pattinson en su rol del "Caballero oscuro".
El estreno de la película de DC Comics está previsto para octubre de 2027, estableciendo una ventana de más de cinco años desde la película original.
El estudio reveló que traerá de vuelta a sus personajes principales y otras incorporaciones, y que el objetivo es poner en pantalla una visión renovada de la franquicia con personajes más complejos.
Esta secuela forma parte de la expansión del universo cinematográfico de DC, la película con Pattinson fue elogiada por la crítica, que destacó su visión oscura y atormentada del superhéroe.
El director Matt Reeves vuelve a la responsabilidad como realizador de la secuela, manteniendo la continuidad creativa. Reeves plantea en su película a un Bruce Wayne que se aleja del "playboy" que ha matizado al personaje, y lo muestra más retraído y traumatizado.
El director ha mencionado antes que Pattinson es "especial en este rol" y su coestrella Zoë Kravitz ha expresado que el actor "es perfecto para este papel".
Pattinson es parte de esta nueva apuesta de DC por revitalizar sus franquicias, con nuevos rostros y guiones que se centren en asuntos más profundos.
Anteriormente la secuela había estado en pausa porque James Gunn (co-presidente de DC Studios) quería un guion que llenara las expectativas de una continuidad exitosa.
Tras los atrasos previos, el mismo Robert Pattinson bromeó con que "empecé como el joven Batman y voy a ser el viejo Batman en la secuela”.